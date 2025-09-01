استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

عزاداری مردم قم در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)

عزاداری مردم قم در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)
عکاس محسن کرمعلی
تاریخ انتشار ۱۰ شهريور ۱۴۰۴ ۱۵:۵۳
کد خبر
۸۹۹۶۰۵۱
نظر دادن
دانلود
هم‌زمان با فرارسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) دسته عزاداری با حضور آیت‌الله وحید خراسانی برگزار و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به عزاداری و ابراز ارادت پرداختند.

عزاداری مردم قم در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)

هم‌زمان با فرارسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) دسته عزاداری با حضور آیت‌الله وحید خراسانی برگزار و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به عزاداری و ابراز ارادت پرداختند.
۱۰ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۳
/
برچسب ها: قم ، حرم حضرت معصومه ، عزاداری ، شهادت امام حسن عسکری ، آیت الله وحید خراسانی
مطالب مرتبط
عزاداری مردم قم در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)
young journalists club

سوگواره سه ساله‌های کربلا در حرم بانوی کرامت

عزاداری مردم قم در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)
young journalists club

مراسم عزاداری در بیوت مراجع عظام تقلید قم

عزاداری مردم قم در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)
young journalists club

مراسم جاماندگان اربعین حسینی ۱۴۰۴ / حرم مطهر حضرت معصومه (س)

عزاداری مردم قم در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)
young journalists club

دسته عزای خادمان کریمه اهل بیت در روز شهادت امام رضا (ع)

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.