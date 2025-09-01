عزاداری مردم قم در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)

هم‌زمان با فرارسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) دسته عزاداری با حضور آیت‌الله وحید خراسانی برگزار و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به عزاداری و ابراز ارادت پرداختند.