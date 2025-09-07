باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابراهیم آقاجانلو روز یکشنبه با بیان این مطلب، افزود: در پی وقوع یک فقره نزاع خانوادگی در یکی از روستا‌های اطراف زنجان واحد گشت پاسگاه شهرک صنعتی روی به محل اعزام و گزارش پیکر مجروح و بی هوشی مردی ۶۵ ساله به مرکز مخابره شد.

وی افزود: با حضور عوامل اورژانس در محل شخص مجروح به بیمارستان منتقل شد که متاسفانه به جهت شدت جراحات وارده، تلاش کادر درمان برای احیای او بی نتیجه ماند و این شخص جان خود را از دست داد.

آقاجانلو تصریح کرد: با وصول گزارش ماموران انتظامی، بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی به محل اعزام شد که تحقیقات حاکی است؛ مقتول به جهت ضرب و شتم از سوی برادر زن خود دچار جراحات شدید شده و جان خود را از دست داده است.

این مقام انتظامی استان زنجان اظهار داشت: قاتل که مردی ۴۵ ساله بود در سطح شهر زنجان دستگیر شد و در تحقیقات اولیه صراحتا به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود از این قتل را ضرب و شتم حین دعوای خانوادگی عنوان کرد.

سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان شد: با تشکیل پرونده مقدماتی، متهم با قرار مناسب قضائی روانه زندان مرکزی زنجان شد.

فروش مواد مخدر در پوشش مصالح ساختمانی

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از دستگیری یک خرده فروش مواد مخدر در پوشش مصالح فروشی خبر داد و گفت: با دستگیری این فرد بیش از نیم کیلو تریاک به همراه مشتقات و ترازوی توزین کشف و ضبط شد.

سرهنگ عباس اوراز بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در یک واحد مصالح فروشی شهرستان سلطانیه اقدام به فروش مواد مخدر می‌کند، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سلطانیه پس از احراز صحت و سقم موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضائی، فرد مورد نظر را تحت نظر قرار داد و در عملیاتی ضربتی او را حین فروش مواد در محل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه با بیان اینکه مأموران در بازرسی از این مصالح فروشی موفق به کشف بیش از نیم کیلو تریاک و مقادیری مشتقات به همراه ترازوی توزین شدند، تصریح کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کشف ۲۰۰ کیلو فرآورده‌های گوشتی غیرمجاز در زنجان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان در پی توقیف یک دستگاه وانت نیسان یخچال دار از کشف ۲۰۰ کیلو گرم مرغ قطعه بندی شده فاقد مجوز‌های دام پزشکی خبر داد.

سرهنگ محمدحسین بدری اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حمل غیرمجاز فرآورده‌های گوشتی از طریق یک دستگاه وانت نیسان یخچال دار مطلع شدند.

وی افزود: با اخذ دستور قضائی و همراهی کارشناسان اداره جهاد کشاورزی موقعیت این وانت نیسان در سطح شهر شناسایی و با استفاده از علائم هشدار دهنده و دستور ایست خودرو مذکور متوقف شد و مورد بازرسی قرار گرفت.

بدری تصریح کرد: بازدید مدارک هویتی راننده از حمل غیرمجاز ۲۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ قطعه بندی شده حکایت داشت که بار خودرو به جهت نداشتن مجوز‌های دام پزشکی و اداره جهاد کشاورزی توقیف و قبل از توزیع ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد: با تشکیل پرونده تعزیراتی یک نفر متهم جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

کشف ۷۲۰ بطری نوشابه انرژی زا از پژو شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: با توقیف یک دستگاه سواری پژو پارس شوتی ۷۲۰ بطری نوشابه انرژی زا قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون کشف و ضبط شد.

سرهنگ بدری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: واحد گشت عملیات ویژه پلیس امنیت اقتصادی حین گشت زنی در محور زنجان – تبریز به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک شدند.

وی افزود: با مراقبت‌های پیرامونی و دستور ایست خودرو متوقف شد که در بازرسی از آن تعداد ۷۲۰ بطری نوشابه انرژی زای قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: با انتقال خودرو به پارکینگ، راننده دستگیر و به همراه پرونده تعزیراتی به مرجع قضائی معرفی شد.