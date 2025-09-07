محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: ستادی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تشکیل و ظرف دو هفته آینده سازوکار‌های لازم و برنامه‌های راهبردی برای اجرایی شدن منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به معیشت مردم بویژه تثبیت قیمت و تأمین کالا‌های اساسی تدوین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول ریاست جمهوری، عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس شورای اطلاع رسانی، سخنگوی دولت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با اشاره به محبت‌های همیشگی رهبرمعظم انقلاب نسبت به دولت‌ها به ویژه دولت وفاق ملی تصریح کرد: حمایت‌های ایشان علاوه براینکه سرمایه‌ای بزرگ برای دولت چهاردهم است، مسئولیت دولتمردان را برای رفع مشکلات و کاستی‌ها سنگین‌تر می‌کند.

وی تأکیدات و منویات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با پیگیری تصمیم‌گیری‌ها در سطوح مختلف برای حصول به نتیجه نهایی، تأمین انرژی موردنیاز و اولویت تداوم فعالیت‌های تولیدی در کشور، احیای واحد‌های نیمه تعطیل با توجه به نام‌گذاری سال را خاطرنشان ساخت و ادامه داد: تأمین به موقع کالا‌های اساسی و تأثیر آن بر سفره‌های مردم از دیگر توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در این نشست بود که این مهم، دغدغه ستاد تنظیم بازار از ابتدای روی کارآمدن دولت چهاردهم به عنوان راهبردی مهم و اساسی بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهور تأمین ذخایر کالا‌های اساسی را از دیگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب برشمرد و خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم در همین زمینه مصوبه‌ای برای ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی تدوین و ابلاغ کرده است.
دکتر عارف ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این نشست بر پرهیز از انحصار و لزوم رقابتی کردن بازار کالا‌های اساسی از زنجیره تولید و تأمین تا توزیع تأکید کردند که باید کالا‌های اساسی بدون دغدغه و هرگونه افزایش قیمت در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: توجه به معیشت مردم از مهمترین راهبرد و شعار‌های دکتر پزشکیان بود که مقام معظم رهبری نیز در تمامی نشست‌ها با دولت به اهمیت این موضوع اشاره کرده‌اند و امروز نیز با صراحت بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت در کالا‌های اساسی و ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی تأکید کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این نشست اعلام کردند که انضباط بازار کالا‌ها بسیار مهم است و نباید مردم احساس کنند که بازار رها شده است که در این راستا اصناف و نهاد‌های نظارتی و بازرسی نظارت‌های خود را افزایش دهند، البته دولت برخورد جدی با گرانفروشی و احتکار را با توجه به شرایط خاص کشور در دستور کار قرار داده است.

دکتر عارف ذخیره‌سازی گاز برای زمستان، افزایش تولید و صادرات نفت، بهره‌گیری از فناوری‌ها و ابزار‌های جدید در اکتشاف، استخراج و تولید نفت، پرهیز از اسراف در تمامی دستگاه‌ها، جلوگیری از مأموریت‌های غیرضروری خارجی و کاهش هزینه‌های مأموریت‌های خارجی از دیگر تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این نشست برشمرد.

وی ادامه داد: در ستاد تنظیم بازار برای برخورد و نظارت در بازار اقدامات خوبی انجام شده است و همچنین از سازوکار مشترک نظارتی اصناف و بسیج پاسخ خوبی گرفتیم که باید اقدامات و راهبرد‌های خوب ستاد تنظیم بازار در جنگ ۱۲ روزه با قوت ادامه یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برهم زدن آرامش بازار از مهمترین راهبرد‌های دشمنان پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه است، به گزارش اقدامات وزارت جهادکشاورزی برای کاهش قیمت گوشت مرغ اشاره و تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هر سازوکار لازم و بهره‌گیری از توانایی‌ها و کمک‌های اتحادیه‌ها در اصلاح قیمت گوشت مرغ برنامه‌ریزی کند.

دکتر عارف همچنین با اشاره به اقدامات و تلاش‌های وزارت آموزش و پرورش برای تأمین کتب درسی دانش‌آموزان ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش از سال گذشته برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم را برای تأمین کتب دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید اتخاذ کرد که تاکنون بالای ۹۰ درصد نیاز‌های دانش‌آموزان در این زمینه برطرف شده است و طبق هماهنگی‌های لازم مابقی کتاب درسی دانش‌آموزان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: باید همانند سال گذشته، از اول مهر سال جاری برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین کتاب‌های درسی سال آینده را آغاز کنیم و جلسات با تأمین‌کنندگان کاغذ و وزارت آموزش و پرورش برگزار شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی از اتاق اصناف برای برگزاری نمایشگاه پاییزه لوازم‌التحریر از هفته جاری گفت: تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم‌التحریر نیز نیاز‌های دانش‌آموزان را با کیفیت بالا و حجم مورد نیاز برای دانش‌آموزان تامین کرده‌اند تا نوجوانان و آینده‌داران کشور بتوانند لوازم درسی مورد علاقه خود را با قیمت‌های مناسب تهیه کنند.

همچنین در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، وزارت جهاد کشاورزی گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای کاهش قیمت گوشت مرغ ارائه و اعضای این جلسه راهکار‌های لازم برای کاهش و تثبیت قیمت این محصول را بحث، بررسی و تصمیم‌گیری کردند.

رئیس اتاق اصناف نیز از برگزاری نمایشگاه پاییزه لوازم‌التحریر در هفته جاری خبر داد و در ادامه این جلسه اعلام شد، تخصیص ارز واردکنندگان لوازم‌التحریر برای ترخیص این کالا‌ها از گمرک کشور، از روز جاری آغاز شده است.
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی ارائه کرد و گفت: مرحله جدید این کالابرگ برای سه دهک از جامعه به زودی آغاز می‌شود.

