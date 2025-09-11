باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس روز پنجشنبه پیتر مندلسون، سفیر این کشور در ایالات متحده را به دلیل ارتباط با جفری اپستین، کودکآزار محکوم آمریکایی، اخراج کرد.
استیون داتی، مقام وزارت خارجه انگلیس روز پنجشنبه در بیانیهای در مجلس عوام گفت که این تصمیم پس از انتشار ایمیلهایی که مندلسون برای اپستین ارسال کرده بود، گرفته شده است.
وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیهای اعلام کرد: «با توجه به اطلاعاتی در ایمیلهای نوشته شده توسط پیتر مندلسون، نخست وزیر از وزیر امور خارجه خواسته است که او را از سمت سفیری خود برکنار کند.»
این وزارتخانه افزود: «این ایمیلها نشان میدهد که عمق و میزان رابطه پیتر مندلسون با جفری اپستین با آنچه در زمان انتصاب او شمشخص شده بود، تفاوت اساسی دارد.»
جنجال بر سر دوستی مندلسون با اپستین پس از آن شعلهور شد که قانونگذاران آمریکایی نامهای را منتشر کردند که بخشی از «دفترچه تولد» به مناسبت پنجاهمین سالگرد تولد اپستین در سال ۲۰۰۳ بود و در آن سفیر انگلیس از اپستین به عنوان «بهترین دوست» خود یاد کرده بود.
منبع: آسوشیتدپرس