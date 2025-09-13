باشگاه خبرنگاران جوان ؛ کاظمی فر- در آستانه سال تحصیلی از محل عواید موقوفات پیر اوحدالدین مراغه ۸۰ بسته نوشت افزار به ارزش ۱۶۰ میلیون تومان برای دانش آموزان نیازمند اهدا شد.در این بسته ها کیف، دفتر، خودکار، مداد رنگی و جامدادی برای دانش آموزان تهیه شده است.



حجت الاسلام حسینی مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: همزمان با بازگشایی مدارس در قالب مهر تحصیلی ۲ هزار بسته تحصیلی به ارزش ۴ میلیارد تومان برای دانش آموزان استان تامین شده است.

حجت الاسلام حسینی افزود: سنت حسنه وقف یادگار پیغمبر گرامی اسلام برای انجام امور خیریه است.

وی اضافه کرد: تلاش اداره کل اوقاف احیای موقوفات و عمل به نیات واقفان است.

حجت الاسلام و المسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در این مراسم گفت: اقدام اداره اوقاف برای حمایت از دانش آموزان نیازمند یک سنت حسنه و عمل به نیات واقفان برای دستگیری از نیازمندان است.

حجت الاسلام و المسلمین حاجی زاده با بیان اینکه مراغه پس از مرکز استان بیشترین موقوفات را در استان دارد افزود: احیای موقوفات باید در اولویت برنامه‌های اوقاف قرار گیرد.