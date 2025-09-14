وزارت آموزش و پرورش طالبان اعلام کرد زلزله‌های اخیر در ولایت کنر و مناطق شرقی افغانستان جان ۲۶۸ دانش‌آموز را گرفته و بیش از ۲۰۰ هزار نفر را با اختلال آموزشی مواجه کرده است. بر اساس این گزارش، ۵۳ مدرسه کاملاً و ۲۵۳ مدرسه جزئی تخریب شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت آموزش و پرورش طالبان اعلام کرد بر اثر زلزله‌های اخیر در ولایت کنر و سایر مناطق شرقی افغانستان، ۲۶۸ دانش‌آموز جان باخته‌اند و ۸۶۲ دانش‌آموز دیگر زخمی شده‌اند.

 بر اساس این گزارش، ده‌ها مدرسه به طور کامل یا جزئی تخریب شده و روند آموزشی برای بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز و طلبه با اختلالات جدی مواجه شده است.

اداره آموزش و پرورش کنر تأیید کرد که در اثر این زمین‌لرزه، ۵۳ مدرسه کاملاً و ۲۵۳ مدرسه دیگر به‌طور جزئی تخریب شده‌اند. به دنبال این حوادث، بیش از ۱۵۷ هزار دانش‌آموز هم‌اکنون از رفتن به کلاس‌های درس بازمانده‌اند.

به گفته وزارت آموزش و پرورش طالبان، بسیاری از دانش‌آموزان از مشکلات روانی و جسمی رنج می‌برند و نیاز فوری به حمایت و بازسازی فضاهای آموزشی دارند. مسئولان محلی نیز بر لزوم ارائه کمک‌های فوری برای تداوم آموزش و ایجاد محیطی امن برای دانش‌آموزان تأکید کرده‌اند.

این در حالی است که یونیسف اعلام کرده بیش از نیمی از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و ۱۲ میلیون نفر از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. سوءتغذیه شدید در میان کودکان، به‌ویژه کودکان زیر پنج سال، رو به افزایش است.

زمین‌لرزه ۶ ریشتری در شرق افغانستان در آگوست ۲۰۲۵ بحران را عمیق‌تر کرد: هزاران خانه ویران شد و بیش از نیم میلیون نفر آسیب دیدند، در حالی که ۹۲ درصد از جوامع آسیب‌دیده به خدمات درمانی دسترسی نداشتند.

برچسب ها: زلزله در افغانستان ، کنر ، دانش آموزان افغانستانی ، یونیسف
خبرهای مرتبط
زلزله شرق افغانستان؛ آمار تلفات به ۱۴۵۷ تن رسید
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
ابراز نگرانی یونیسف نسبت به وضعیت کودکان زلزله‌زده افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
ترامپ با صورت کج در مراسم ۱۱ سپتامبر؛ آیا او سکته مغزی کرده است؟
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
سه‌گانه‌های فولادین ایران: خلیج فارس در برابر موج‌های توهم
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
آخرین اخبار
کاخ سفید ۵۸ میلیون دلار برای حفاظت از مقامات درخواست کرده است
سود‌های کلان: چگونه ملانیا به عنوان بانوی اول میلیون‌ها دلار به جیب می‌زند؟
روبیو وارد اسرائیل شد
یورش سربازان اسرائیلی به خانه کارگردان فلسطینی برنده اسکار
ترامپ با صورت کج در مراسم ۱۱ سپتامبر؛ آیا او سکته مغزی کرده است؟
سفر آدام بولر به کابل؛ طالبان: خوشبین هستیم
واکنش پکن به گشت مشترک آمریکا، ژاپن و فیلیپین در دریای چین جنوبی
اوکراین برای دفاع در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ میلیارد دلار نیاز دارد
کره شمالی رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی را محکوم کرد
سه‌گانه‌های فولادین ایران: خلیج فارس در برابر موج‌های توهم
سایه‌های دیرینه: داستان خلع سلاح از قطعنامه ۱۷۰۱ تا به امروز
خانواده اسرای اسرائیلی: نتانیاهو تنها مانع بازگشت فرزندانمان است
وزیر انرژی اسرائیل: رهبران حماس را بار دیگر هدف قرار می‌دهیم
قتل‌عام جدید صلیبیون در صف‌های گرسنگی غزه
هاآرتص: ترکیه می‌تواند هدف بعدی اسرائیل باشد؛ عواقب آن فاجعه‌بار است
این کشور‌ها توانایی پاسخ به حمله اسرائیل را ندارند!
ترامپ در آستانه جنگی بی‌پایان با ونزوئلا
نخست وزیر مالزی: وقاحت اسرائیل در حمله به ۶ کشور طی ۲ هفته غیرقابل قبول است
دیدار و گفت وگوی نخست وزیر قطر و فرمانده سنتکام در دوحه
رایزنی‌های فشرده وزیر خارجه ترکیه با قطر و اردن در آستانه نشست دوحه
شهادت ۶۲ فلسطینی دیگر در حملات ارتش صهیونیستی به غزه
آمریکا قایق ماهیگیران ونزوئلا را متوقف کرد
فرود ۵ فروند جنگنده F-35 آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر