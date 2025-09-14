باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت آموزش و پرورش طالبان اعلام کرد بر اثر زلزله‌های اخیر در ولایت کنر و سایر مناطق شرقی افغانستان، ۲۶۸ دانش‌آموز جان باخته‌اند و ۸۶۲ دانش‌آموز دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ده‌ها مدرسه به طور کامل یا جزئی تخریب شده و روند آموزشی برای بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز و طلبه با اختلالات جدی مواجه شده است.

اداره آموزش و پرورش کنر تأیید کرد که در اثر این زمین‌لرزه، ۵۳ مدرسه کاملاً و ۲۵۳ مدرسه دیگر به‌طور جزئی تخریب شده‌اند. به دنبال این حوادث، بیش از ۱۵۷ هزار دانش‌آموز هم‌اکنون از رفتن به کلاس‌های درس بازمانده‌اند.

به گفته وزارت آموزش و پرورش طالبان، بسیاری از دانش‌آموزان از مشکلات روانی و جسمی رنج می‌برند و نیاز فوری به حمایت و بازسازی فضاهای آموزشی دارند. مسئولان محلی نیز بر لزوم ارائه کمک‌های فوری برای تداوم آموزش و ایجاد محیطی امن برای دانش‌آموزان تأکید کرده‌اند.

این در حالی است که یونیسف اعلام کرده بیش از نیمی از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و ۱۲ میلیون نفر از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند. سوءتغذیه شدید در میان کودکان، به‌ویژه کودکان زیر پنج سال، رو به افزایش است.

زمین‌لرزه ۶ ریشتری در شرق افغانستان در آگوست ۲۰۲۵ بحران را عمیق‌تر کرد: هزاران خانه ویران شد و بیش از نیم میلیون نفر آسیب دیدند، در حالی که ۹۲ درصد از جوامع آسیب‌دیده به خدمات درمانی دسترسی نداشتند.