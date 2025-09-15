باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به تاثیرات سوءتغذیه بر کودکان نوار غزه پرداخت که ناشی از سیاست گرسنگیدادن توسط رژیم تروریستی اسرائیل است.
این گزارش پس از شهادت ۱۴۵ کودک بر اثر گرسنگی و در بحبوحه آمادگی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل برای ورود به شهر غزه منتشر شد؛ اقدامی که ارائه مراقبتهای پزشکی لازم برای بهبود سلامت کودکان دچار سوءتغذیه را دشوارتر خواهد کرد.
با ادامه حملات نظامی، رژیم تروریستی اسرائیل همچنان از ورود غذای مورد نیاز کودکان جلوگیری میکند، در حالی که برای آنها، غذا فقط انرژی روزمره نیست، بلکه سنگبنای اساسی برای یک زندگی آینده و برای رشد عضلات، استخوانها و مغز ضروری است.
نیویورک تایمز توضیح داد که وقتی کودکان گرسنه میشوند، بدنشان شروع به سوزاندن ذخایر چربی برای حفظ عملکرد حیاتی خود میکند. هنگامی که این ذخایر تمام شود، بدن برای بقا شروع به سوزاندن سایر منابع انرژی میکند.
روزنامه گزارش داده که محیط بازوی یک کودک دو ساله عادی حدود ۱۵.۲ سانتیمتر است که از لایههای استخوان، عضله و چربی تشکیل شده است. اما اگر محیط بازوی یک کودک ۵ ساله یا کمتر از ۱۱.۴ سانتیمتر باشد، نشاندهنده سوءتغذیه حاد است.
این روزنامه آمریکایی افزود: در اواخر ماه ژوئیه، ۱۶ درصد از کودکانی که در غزه معاینه شدند، تقریبا با این حد از لاغری مواجه بودند. وقتی بازوی کودک تا این حد لاغر میشود، بدن، عضلات و استخوانهایش را مصرف میکند.
کودکان مبتلا به سوءتغذیه ممکن است به قدری بیحال شوند که قادر به حرکت نباشند و حتی وقتی غذا به آنها تعارف میشود، ممکن است نخورند یا ننوشند. به گفته این روزنامه، بدن آنها تلاش میکند تا انرژی خود را حفظ کند و غذا خوردن نیز انرژیای مصرف میکند که آنها ندارند.
در شدیدترین موارد، بدن برای زنده ماندن شروع به تجزیه اعضای حیاتی خود میکند. سیستم ایمنی بدن از کار میافتد و کودک در برابر بیماریها آسیبپذیرتر میشود. عفونتهای ساده خطرناک شده و بثورات پوستی یا زخمها بهبود نمییابند.
حتی کودکانی که بهبود مییابند نیز تا پایان عمر عواقب فیزیکی آن را تحمل خواهند کرد. به گزارش نیویورک تایمز، این عواقب شامل تاخیر در رشد، نرمی استخوان، مشکلات کبدی و کلیوی، مشکلات شناختی کوتاهمدت و افزایش خطر سکته مغزی، دیابت و بیماریهای قلبی در آینده است.
منبع: المیادین