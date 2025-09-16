سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید مراقبت شود که نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه امروز در سیوسومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به تشریح برخی موضوعات مهم روز پرداخت.
جهانگیر در ابتدای سخنان خود به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با مسئولان دولت اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب بر ضرورت تقویت مولفههای قدرت ملی تأکید کردهاند؛ بهویژه در حوزههایی، چون معیشت مردم، ساماندهی بازار و گسترش فضای کار، تلاش و امید در کشور. ایشان تصریح فرمودند که نباید در شرایط نه جنگ و نه صلح، دچار رکود شد، بلکه باید این فرصت را به مسیر پیشرفت تبدیل کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مقام معظم رهبری هشدار دادند که نباید منتظر تحولات بیرونی برای حل مشکلات بود، بلکه هر دستگاه باید در چارچوب وظایف خود اقدام عملی انجام دهد. دولت، بهویژه در بخش اقتصادی، مسئولیت مستقیم در بهبود وضعیت مردم دارد و قوه قضائیه و مجلس نیز باید در این مسیر نقشآفرین باشند.
وی همچنین به موضوع «اجماعسازی ملی» اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب این مقطع را یک فرصت تاریخی دانستهاند؛ فرصتی که در آن مردم با وجود اختلاف سلیقهها، حول پرچم سهرنگ جمهوری اسلامی برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور همدل شدهاند. این سرمایه اجتماعی باید از سوی همه بخشها، بهویژه مجلس و قوه قضائیه، مغتنم شمرده شود.
سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، گفت: چند نکته در این بیانات قابل تأکید است. نخست آنکه امروز کشور در مسیر همدلی و همافزایی قوا قرار گرفته و پشتوانه این انسجام و اتحاد باید در خدمت کمک بیشتر به مردم باشد. از این مسیر، تهدیداتی که دشمن به تصور خود ایجاد میکند، خنثی خواهد شد و انقلاب و جمهوری اسلامی با قوت و قدرت پیش میرود؛ بنابراین همه وظیفه دارند سهم خود را در ارتقا این اتحاد و انسجام ایفا کنند؛ از کارگر و کارمند با تلاش بیشتر گرفته تا مسئولین که وظایف خطیر خود را نسبت به مردم، اسلام و انقلاب انجام میدهند.
وی افزود: باید مراقبت شود که نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود، چرا که دشمن میخواهد حتی این نقاط قوت را به نقاط ضعف تبدیل کند و موجب ناامیدی و دلسردی مردم شود. رسانهها میتوانند در این جنگ رسانهای که دشمن علیه ملت ایجاد کرده است، با روایت درست، از انسجام و سرمایه اجتماعی کشور حفاظت کنند.
جهانگیر نکته دوم را به مسئله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار اختصاص داد و گفت: دستگاههای زیرمجموعه دولت از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی، سهم اصلی را در تنظیم، هدایت و کنترل بازار دارند. قوه قضاییه نیز در کنار دولت، مسئولیت ویژهای دارد و هرجا دولت نیاز به کمک داشته باشد، ورود میکند تا اجازه ندهد سودجویان و فرصتطلبان از شرایط موجود در بازار سوءاستفاده کنند.
#قوه_قضائیه