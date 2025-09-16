شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تبدیل وضعیت معلمان حق التدریسی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها آوازه تبدیل وضعیت معلمان چالش بزرگی را برای معلمان حق التدریسی به وجود آورده است. به همین منظور فراهم کردن امنیت شغلی برای کارکنان علاوه بر انگیزه و روحیه موجب بالا رفتن سطح انگیزه در آنها میشود. مدتی است که معلمان حق التدریسی در انتظار تبدیل وضعیت وضعیت خود هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سردرگمی معلمان حق التدریسی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
صدای معلمان حقالتدریس آزاد را بشنوید. سالهاست در کلاسهای درس ایستادهایم، بیقرارداد رسمی، بیامنیت شغلی، با حقوقی ناچیز به فعالیت خود ادامه دادیم. از رسانهها و مردم میخواهیم صدای ما باشند.خواهش میکنم پیگیری کنید.
