تیم فوتبال تراکتور در اولین بازی خود در لیک نخبگان آسیا به مصاف تیم فوتبال شباب الاهلی امارات رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم فوتبال تراکتور تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان امسال در نخستین دیدارش در این رقابت‌ها از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه آل راشد دبی به مصاف تیم شباب الاهلی امارات رفت.

این تیم اماراتی از دو بازیکن ایرانی در ترکیب و یک نفر روی نیمکت (رضا غندی پور) بهره می‌برد و البته سردار آزمون را هم به علت آسیب دیدگی در فهرست ندارد.

ترکیب شباب الاهلی امارات:

حامد المغبالی - رنان ویکتور - ایگور گومس - هنریکه - ماکسیموویچ - سعید عزت اللهی - حریب عبدالله - مرصاد سیفی - موناس دابور - سلطان عدیل - گیلرمه بالا

ترکیب تراکتور ایران:

علیرضا بیرانوند - مهدی شیری - شجاع خلیل زاده، سدلار، ایگور پوستونسکی، دانیال اسماعیلی فر، تومسیلاو اشترکال، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری، دروژدک و امیرحسین حسین زاده

گزارش بازی:

دقیقه ۱۴: تراکتور به گل اول رسید. اشترکالی با یک شوت از راه دور زیبا دروازه تیم اماراتی را باز کرد.

دقیقه ۲۹: امیرحسین حسین زاده روی خط محوطه جریمه حریف صاحب فرصت خوب گلزنی شد، اما ارتفاع شوت او زیاد بود و توپش به بالای دروازه رفت.

دقیقه ۳۷: شوت سهمگین بازیکن شباب الاهلی به تیر دروازه تراکتور برخورد کرد.

در حال تکمیل