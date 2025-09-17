باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دره شیرز در مرز استان لرستان و کرمانشاه، در نزدیکی شهرستان کوهدشت واقع شده و با حدود ۵ کیلومتر طول و دیواره‌هایی که در برخی نقاط به بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر ارتفاع می‌رسند، چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند.

ساختار سنگی دره شیرز حاصل میلیون‌ها سال فرسایش آبی و بادی است. رودخانه‌ای که در بستر این دره جریان دارد، طی دوران طولانی باعث شکل‌گیری حفره‌ها، ستون‌ها و تندیس‌های طبیعی در دیواره‌ها شده است؛ به گونه‌ای که برخی از این شکل‌ها شباهتی حیرت‌انگیز به آثار تراش‌خورده انسانی دارند. به همین دلیل، گاهی این منطقه را "موزه طبیعی" نیز می‌نامند.

افزون بر جنبه‌های طبیعی، دره شیرز از نظر باستان‌شناسی نیز اهمیت دارد. در اطراف آن شواهدی از سکونت‌های انسانی در دوران‌های بسیار دور کشف شده است. غارها، نقش‌ها و ابزار‌های باقی‌مانده نشان می‌دهد که انسان‌های پیش‌تاریخ این مکان را به عنوان پناهگاه و زیستگاه انتخاب کرده‌اند.

پوشش گیاهی دره نیز متنوع و سرسبز است. در فصل بهار، گیاهان خودرو، درختچه‌ها و گل‌های رنگارنگ جلوه‌ای بی‌نظیر به فضا می‌بخشند. همچنین جریان آب زلال رودخانه که در میان صخره‌ها پیچ و تاب می‌خورد، طراوت و سرزندگی خاصی ایجاد می‌کند. پرندگان و جانوران بومی نیز بخشی از اکوسیستم غنی این منطقه را تشکیل می‌دهند.

وجه تسمیه "شیرز" نیز روایت‌های گوناگونی دارد. برخی آن را برگرفته از ترکیب "شیر" و "رز" دانسته‌اند که اشاره به شجاعت و زیبایی دارد، برخی دیگر نیز آن را مرتبط با اسطوره‌ها و داستان‌های محلی می‌دانند.

دره شیرز نه تنها مقصدی برای کوهنوردان و طبیعت‌گردان است، بلکه برای علاقه‌مندان به عکاسی، پژوهش‌های زمین‌شناسی، تاریخ و باستان‌شناسی نیز مکانی منحصر‌به‌فرد محسوب می‌شود. مسیر‌های دسترسی آن طی سال‌های اخیر بهبود یافته، اما همچنان بکر بودن و آرامش خاص منطقه، یکی از مهم‌ترین جذابیت‌های آن به شمار می‌آید.

جاذبه‌های گردشگری تنگه شیرز

در دل دره شیرز کوهدشت لرستان جاذبه‌های گردشگری و تماشایی فراوانی وجود دارد که حس بودن در طبیعتی ناب و منحصر‌به‌فرد را به شما منتقل می‌کند. اگر قصد سفر به تنگه زیبای شیرز را دارید، حتما از این جاذبه‌های گردشگری دیدن کنید.

دیواره‌های رسوبی

دیوار‌های رسوبی تنگه شیرز از خاص‌ترین پدیده‌های طبیعی است که مناظر چشم‌نوازی را به این منطقه بخشیده است. این دیواره‌ها که قدمت بسیار زیادی نیز دارند، در طول سالیان طولانی و براثر بارش برف و باران و وزش باد ایجاد شده‌اند. دیوار‌های رسوبی تنگه شیرز که ارتفاع آنها به ۱۵۰ الی ۲۰۰ متر می‌رسد، شکوه و عظمت زمین را به‌رخ می‌کشند.

آبشار‌ها

وجود چندین آبشار که به‌صورت متوالی قرار گرفته‌اند، بر جذابیت‌های دره شیرز افزوده است. جالب است بدانید که هرکدام از این آبشار‌ها با ویژگی‌ها و خاصیت‌های منحصر‌به‌فرد شناخته می‌شود. به‌عنوان مثال، نام یکی از این آبشارها، آبشار پرندگان است؛ چراکه در دیواره‌های اطراف آن، حفره‌های وجود دارد که پرندگان در آنها لانه کرده‌اند. آبشار اصلی تنگه نیز به ُآبشار شیرز معروف است.

غار پل خدا تنگه شیرز

غار پل خدا با ۱۵۰ متر طول در دل این تنگه تماشایی قرار گرفته است. وقتی وارد غار پل خدا می‌شوید، تاریکی مطلق را مشاهده می‌کنید که به‌دلیل نبود نور خورشید، هوای داخل آن نیز سرد است. رودخانه‌ای از میان این غار تاریخی می‌گذرد که آب آن تا زانوی شما می‌رسد. یک چراغ قوه یا هدلایت بردارید و به دل تاریکی این غاز بروید و از تماشای شگفتی‌های آن به‌وجد بیایید.

مناره سنگی

در این جاذبه طبیعی استان لرستان، یک مناره سنگی به ارتفاع ۸۰ متر و قطر ۱۰ متر قرار دارد که شکوه و صلابت طبیعت را به‌نمایش گذاشته است. این مناره سنگی طی میلیون‌ها سال و بر اثر وزش باد، بارش باران و زلزله‌های متعدد ایجاد شده است. تمام ویژگی‌های ذکر شده، بخشی از صخره‌های موجود در این تنگه را به یک ستون عمودی و درست شبیه مناره تبدیل کرده است.

پیمایش دره شیرز

پیمایش در دره شیرز با جذابیت‌ها و شگفتی‌های فراوانی همراه است. زمانی که وارد دره می‌شود، ارتفاع دیواره‌ها خیلی زیاد نیست؛ اما هرچه پیش می‌روید با ارتفاع زیاد صخره‌ها و شکل رسوبی سنگ‌ها مواجه خواهید شد.

شنیدن صدای آب رودخانه‌ای خروشان که از دل تنگه عبور می‌کند و بر سرسبزی اطراف خود افزوده است، حس خوبی به شما منتقل خواهد کرد. در مسیر پیمایش، چشمه‌هایی با آب زلال و آبشار‌هایی مرتفع را خواهید دید که فضای اطراف خود را خنک کرده‌اند. هرچه جلوتر می‌روید، دیواره‌های صخره‌ای بلندی را خواهید دید که ارتفاع برخی از آنها به ۲۰۰ متر می‌رسد. پس از ۳ ساعت پیمایش به انتهای دره می‌رسید، همان جایی که فرصت بازدید از غار پل خدا فراهم شده است.

رودخانه دره شیرز

پیاده‌روی در مسیر تنگه شیرز، با قدم گذاشتن در آب‌های خنک و زلال رودخانه همراه است. البته اگر دوست ندارید خیس شوید، می‌توانید از مسیر کنار رودخانه حرکت کنید. اگر فرصت کافی برای گشت‌وگذار در این بهشت زیبا را دارید، توصیه می‌شود لحظاتی را کنار رودخانه بنشینید و از خنکی آن لذت ببرید. همچنین می‌توانید یک آب‌بازی مهیج و مفرح را درکنار همسفرانتان تجربه کنید.