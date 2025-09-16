در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛وام ازدواج پشت صفهای طولانی
باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار دوجانبۀ علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و خالد بنسلمان آلسعود، وزیر دفاع عربستان سعودی در ریاض برگزار شد.
خالد بنسلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در این دیدار ابتدا از میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سفر پیشین خود به تهران تقدیر و تشکر کرد.
طی این جلسه، ضمن طرح مباحثی جدید، پیگیری توافقات دو کشور در گذشته نیز محل تأکید هر دو سوی گفتوگو قرار گرفت. دکتر لاریجانی و خالد بنسلمان همچنین دربارۀ همکاریهای دوجانبه در زمینههای دفاعی نیز گفتوگو کردند.
منبع: ایرنا