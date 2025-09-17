شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم اجلاسیه ۱۲۵ شهید و سرداران شهرستان ماهدشت استان البرز را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اجلاسیه ۱۲۵ شهید و سرداران شهرستان ماهدشت استان البرز با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان در جوار مزار شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد. اجرای گروه سرود ۲۰۰ نفری، برگزاری گروه نمایش، اکران انیمیشن و برپایی نمایشگاه با غرفه‌های متنوع از جمله برنامه‌های این مراسم معنوی بود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مراسم یادواره شهدا ، سوژه خبری ، شهدای گمنام
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
صالح آبادی‌ها در شب‌های محرمی میزبان پرچم اماکن متبرکه شدند + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم در اهر + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم جشن آغاز امامت حضرت مهدی (عج) درجوار مزار شهدای گمنام نیشابور + عکس و فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی کارخانه سیمان نفس اهالی روستای تلوستان و ازاف آن را تنگ کرد
برگزاری مانور سراسری پایش داروخانه های گیاه پزشکی در نیشابور
آخرین اخبار
برگزاری مانور سراسری پایش داروخانه های گیاه پزشکی در نیشابور
آلودگی کارخانه سیمان نفس اهالی روستای تلوستان و ازاف آن را تنگ کرد
سردرگمی معلمان حق التدریسی در تبدیل وضعیت
برگزاری کاروان ورزشی مهر بانشاط در تولمات + عکس
خریداران خودروی سهند در صف انتظار تحویل
بازدید از شرکت دانش بنیان تولید حشرات کنترل‌کننده آفات کشاورزی
رنجش کودک شیرین زبان ۴ ساله از نداشتن سرسره در بوستان ۱۵ خرداد تهران + فیلم
نارضایتی خریداران چانگان از افزایش قیمت خودرو
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نیشابور + عکس
تصاویری از برگزاری مسابقات بین باشگاهی سامبو در قم به مناسبت هفته وقف
رنجش اهوازی‌ها از معابر خاکی در منطقه پردیس + عکس
دانشجویان کم بضاعت همچنان در انتظار واریز کمک شهریه