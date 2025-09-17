باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اجلاسیه ۱۲۵ شهید و سرداران شهرستان ماهدشت استان البرز با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان در جوار مزار شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد. اجرای گروه سرود ۲۰۰ نفری، برگزاری گروه نمایش، اکران انیمیشن و برپایی نمایشگاه با غرفههای متنوع از جمله برنامههای این مراسم معنوی بود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
