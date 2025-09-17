باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «به قید فوریت» همزمان با اجرای «هفتههای ایرانی» در اصفهان، با هدف پاسخگویی مستقیم مسئولان به مطالبات فعالان اقتصادی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:00 به تهیهکنندگی لیلا امید یگانه پخش میشود. در این برنامه مسئولان حوزههای تولید، صادرات، صنعت، کشاورزی و تعاون بهطور شفاف و بیواسطه مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان را مورد بررسی قرار داد.
پیگیری و حل مشکلات کارآفرینان
از ابتدای هفته، پروندههای متعددی در این برنامه با پیگیری مسئولان حاضر به نتیجه رسیده است. از جمله دکتر شهرام رئیسی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان، مشکل تسهیلات یکی از کارآفرینان استان را حل کرد. همچنین سعید محمدی، رئیس اداره حفظ کاربری مدیریت امور اراضی استان، پرونده امیرعباس ستاره را بررسی و رفع نمود.
در ادامه، مرتضی شفیعی معاون برنامهریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، مشکل حسین یزدانی کارآفرین را برطرف کرد و پروین بهبهانی، مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان، نیز به درخواست مرتضی ریاحی رسیدگی کرد.
برنامهای تعاملی میان مردم و مسئولان
در روز چهارشنبه 26 شهریور، پرونده دیگری با حضور مهندس صادق کرمی، مدیر صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، بررسی خواهد شد.
لیلا امید یگانه، تهیهکننده این برنامه، با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی استان از این رویه گفت: «به قید فوریت» یک پل ارتباطی میان تولیدکنندگان و مسئولان است. تصمیمگیری و پاسخ در لحظه، ویژگی بارز این برنامه است .
گفتنی است، «به قید فوریت» از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:00 صبح با تهیهکنندگی لیلا امید یگانه از رادیو اقتصاد پخش میشود.
منبع: روابط عمومی رادیو اقتصاد