باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 سه دسته آدم که در زندگی هر انسانی وجود دارد + فیلم

مهمان روانشناس برنامه تلویزیونی در مورد روانشناسی خانواده توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان سرورپور، روان‌شناس با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص  رواشناسی خانواده توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
مطالب مرتبط
 سه دسته آدم که در زندگی هر انسانی وجود دارد + فیلم
young journalists club

نقش مردان در شاد نگه داشتن محیط خانه

 سه دسته آدم که در زندگی هر انسانی وجود دارد + فیلم
young journalists club

چگونه بعد ازدواج با روابط دوران مجردی کنار بیاییم

 سه دسته آدم که در زندگی هر انسانی وجود دارد + فیلم
young journalists club

تنفر عمیق در عشق های آتشین نشانه چیست؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
زاکانی: من نمی‌خواستم پزشکیان رئیس جمهور شود ولی الان باید همه به او کمک کنند + فیلم
۴۰۲۰

زاکانی: من نمی‌خواستم پزشکیان رئیس جمهور شود ولی الان باید همه به او کمک کنند + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
پوتین با لباس نظامی در رزمایش زاپاد ۲۰۲۵ + فیلم
۳۸۶۱

پوتین با لباس نظامی در رزمایش زاپاد ۲۰۲۵ + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
آیا عفو معیاری شامل زندانی‌های امنیتی می‌شود؟ + فیلم
۷۵۷

آیا عفو معیاری شامل زندانی‌های امنیتی می‌شود؟ + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
اصفهانی‌ها لجباز هستند؟ + فیلم
۳۸۰

اصفهانی‌ها لجباز هستند؟ + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
اسپانیا قرارداد‌های تسلیحاتی رژیم اسرائیل را لغو کرد + فیلم
۳۱۱

اسپانیا قرارداد‌های تسلیحاتی رژیم اسرائیل را لغو کرد + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.