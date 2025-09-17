باشگاه خبرنگاران جوان - منصور نجف‌قلی‌زاده گفت: این تعداد تخلف توسط ۶۶ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور سرعت در جاده‌های استان ثبت شده است.

او با بیان اینکه سرعت غیرمجاز از بیشترین تخلفات رانندگان در استان اردبیل است، افزود: در پنج ماه سال جاری از کل تردد‌ها در راه‌های ارتباطی استان هشت درصد مرتکب تخلف سرعت غیرمجاز شدند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل جاده‌های بران - قره آغاج، جعفرآباد - بیله‌سوار و گرمی - بیله‌سوار را به ترتیب جزو محور‌های پر تخلف سرعت غیرمجاز استان برشمرد و بیان کرد: در پنج ماه امسال ۲۱۲ هزار و ۳۹۹ تخلف سرعت غیرمجاز در محور بران - قره آغاج، بیش از ۱۵۰ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در محور جعفرآباد - بیله‌سوار و ۱۳۸ هزار و ۱۴۲ تخلف سرعت غیرمجاز در محور گرمی - بیله‌سوار ثبت شد.

نجف قلیزاده گفت: میانگین سرعت متوسط استان ۷۲ کیلومتر است که انتظار می‌رود رانندگان برای حفظ جان خود و سایر ترددکنندگان به علایم راهور در جاده‌ها توجه کنند.

او ادامه داد: در پنج ماه امسال همچنین ۴۷۲ هزار و ۹۷۲ تردد تخلف سبقت غیرمجاز در مبادی ورودی و خروجی استان اردبیل ثبت شد که بیشترین میزان این تخلف در جاده آستارا - اردبیل با بیش از ۹۹ هزار تردد، اردبیل - سرچم با بیش از ۶۳ هزار تردد و اسالم - خلخال با بیش از ۴۰ هزار تردد از پرتخلف‌ترین محور‌های سبقت غیرمجاز استان بود.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: در این مدت حدود ۱۳ میلیون تخلف عدم رعایت فاصله طولی توسط رانندگان خودرو در جاده‌های استان اردبیل ثبت شد.

او افزود: بیشترین تخلف عدم رعایت فاصله طولی در این مدت به ترتیب در جاده اردبیل - آستارا و بالعکس و جاده اردبیل - نیر و بالعکس ثبت شده است.

نجف قلیزاده اظهار کرد: در حال حاضر ۷۴ سامانه تردد شمار، ۴۱ دوربین نظارت تصویری و ۶۶ سامانه ثبت تخلفات، ۲ سامانه توزین حین حرکت و سه تابلو پیام متغیر در راه‌های ارتباطی استان نصب شده که از طریق این ابزار‌ها رفتار‌های ترافیکی رانندگان رصد و کنترل می‌شود.

او بیان کرد: با هدف ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش تلفات، گشت‌های تلفیقی پلیس راه و راهداری به‌طور مستمر و شبانه‌روزی در راه‌های ارتباطی استان حضوری فعال دارند.

منبع: ایرنا