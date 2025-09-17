باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا تاکید کرد که آنچه در حال وقوع است، «تلاشی امپریالیستی از سوی آمریکا برای تصاحب ثروتهای ونزوئلا و تحمیل یک دولت دستنشانده» است.
او اشاره کرد که تنها راه مهار، خنثی کردن و شکست تهدید آمریکا، اتحاد کامل ونزوئلا است و افزود که «آمریکا در یک نقض آشکار تمام قوانین بینالمللی، جنگی غیراخلاقی علیه ونزوئلا به راه انداخته است».
مادورو در ۱۵ سپتامبر گذشته هشدار داده بود که تهدیدات هستهای و آمادگی برای حمله به کشور وجود دارد و هزاران سرباز در اطراف ونزوئلا، بهویژه در پورتوریکو، مستقر شدهاند. او همچنین تاکید کرد که کشورش حق مشروع دفاع از خود را دارد و آنچه در حال وقوع است، جلب توجه نیست، بلکه یک تجاوز نظامی و دیپلماتیک است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اواخر ماه گذشته دستور استقرار نیروهای نظامی در منطقه دریای کارائیب را صادر کرده بود. بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، سه ناوشکن موشکانداز هدایتشونده از کلاس «ایجیس» به آبهای بینالمللی در سواحل ونزوئلا فرستاده شدند و احتمالاً حدود ۴۰۰۰ نیروی پیادهنظام دریایی نیز مستقر خواهند شد.
در همین راستا مادورو این اقدامات را تهدیدی مستقیم برای صلح و ثبات در منطقه و نقض قوانین بینالمللی دانست.
منبع: المیادین