رئیس‌جمهور ونزوئلا، با متهم کردن آمریکا به تلاش برای تصاحب ثروت‌های کشورش، اقدامات واشنگتن را «جنگی غیراخلاقی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا تاکید کرد که آنچه در حال وقوع است، «تلاشی امپریالیستی از سوی آمریکا برای تصاحب ثروت‌های ونزوئلا و تحمیل یک دولت دست‌نشانده» است.

او اشاره کرد که تنها راه مهار، خنثی کردن و شکست تهدید آمریکا، اتحاد کامل ونزوئلا است و افزود که «آمریکا در یک نقض آشکار تمام قوانین بین‌المللی، جنگی غیراخلاقی علیه ونزوئلا به راه انداخته است».

مادورو در ۱۵ سپتامبر گذشته هشدار داده بود که تهدیدات هسته‌ای و آمادگی برای حمله به کشور وجود دارد و هزاران سرباز در اطراف ونزوئلا، به‌ویژه در پورتوریکو، مستقر شده‌اند. او همچنین تاکید کرد که کشورش حق مشروع دفاع از خود را دارد و آنچه در حال وقوع است، جلب توجه نیست، بلکه یک تجاوز نظامی و دیپلماتیک است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اواخر ماه گذشته دستور استقرار نیرو‌های نظامی در منطقه دریای کارائیب را صادر کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، سه ناوشکن موشک‌انداز هدایت‌شونده از کلاس «ایجیس» به آب‌های بین‌المللی در سواحل ونزوئلا فرستاده شدند و احتمالاً حدود ۴۰۰۰ نیروی پیاده‌نظام دریایی نیز مستقر خواهند شد.

در همین راستا مادورو این اقدامات را تهدیدی مستقیم برای صلح و ثبات در منطقه و نقض قوانین بین‌المللی دانست.

منبع: المیادین

برچسب ها: دریای کارائیب ، ونزوئلا و آمریکا
خبرهای مرتبط
۳ برابر شدن پرواز‌های جاسوسی آمریکا از ونزوئلا
مادورو: تنشی با آمریکا نداریم، این یک تجاوز است
مادورو: ونزوئلا آماده مبارزه مسلحانه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل اقدامی مناسب در قبال بحران غزه است
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
آخرین اخبار
تایمز: استارمر قصد دارد پس از سفر ترامپ فلسطین را به رسمیت بشناسد
هشدار یوناما درباره تشدید بحران حقوق بشر و محدودیت‌های علیه زنان در افغانستان
عفو ۳۳ زندانی افغانستانی توسط پادشاه عمان
احضار سفیر طالبان در اسلام آباد؛ روابط با تی‌تی‌پی باید قطع شود
لوپن: مکرون باید پارلمان را منحل کند یا استعفا دهد
رئیس حزب سبز انگلیس: اکثر مردم در کشور ما مخالف ترامپ هستند
ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته از دارایی‌های مسدود شده روسیه استفاده کند
حمله رژیم صهیونیستی به شرق لبنان دو شهید بر جا گذاشت
ران درمر امشب با فرستاده ویژه کاخ سفید دیدار می‌کند
اولین حضور تلویزیونی مقام حماس از زمان حمله اسرائیل به دوحه
کامبوج: ۲۴ غیرنظامی در درگیری با ارتش تایلند در امتداد مرز زخمی شدند
حداقل ۷۵ فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند
سفر ترامپ به انگلیس با اعتراضات گسترده در لندن همراه شد + تصاویر
زلنسکی: کمک تسلیحاتی آمریکا به اوکراین شامل موشک‌های پاتریوت و هیمارس می‌شود
ترامپ ممکن است به زودی به چین سفر کند
آلمان: اشغال شهر غزه را رد می‌کنیم
انتشار جزئیات جدید از پرونده قتل چارلی کرک
ادعای رویترز: مقامات ایرانی و اروپایی در تماس امروز «پیشرفت اندکی» داشتند
تعلیق امتیازات تجاری اسرائیل اقدامی مناسب در قبال بحران غزه است
پوتین تحریم‌های متقابل را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد
گفتگوی پوتین و مودی در بحبوحه فشار‌های واشنگتن بر سر روابط اقتصادی
شمار شهدای غزه از ۶۵ هزار نفر فراتر رفت
شیخ نعیم قاسم: اسرائیل سقوط خواهد کرد
آمریکا ۴ گروه مقاومت عراقی را تروریستی اعلام کرد
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
پولیتیکو: اتحادیه اروپا ممکن است شرکت‌های چینی را در لیست سیاه قرار دهد
سوئد برای جنگ و بحران آماده می‌شود
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
نتانیاهو به دنبال دیدار با الجولانی است
دیده‌بان حقوق بشر «جنایت جنگی» اسرائیل در جنوب سوریه را تائید کرد