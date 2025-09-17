زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر شامگاه سه شنبه حوالی ملاثانی در استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوانبراساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه در ساعت ۲۳:۲۵ دقیقه و ۵۴ ثانیه سه‌شنبه شب در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

مختصات جغرافیایی کانون زلزله ۴۹.۱۸ طول شرقی و ۳۱.۵۷ عرض شمالی ثبت شده و نزدیک‌ترین شهر‌ها به کانون زمین‌لرزه، ملاثانی در ۲۸ کیلومتری، ویس در ۳۰ کیلومتری و هفتگل در ۳۵ کیلومتری اعلام شده‌اند.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۵۵ کیلومتری اهواز، مرکز استان خوزستان، و ۱۷۹ کیلومتری شهرکرد به ثبت رسیده است.

با توجه به شدت نسبتاً پایین زمین‌لرزه، تاکنون گزارشی از خسارات جانی و مالی مخابره نشده است، اما تیم‌های ارزیابی در حال بررسی دقیق‌تر شرایط هستند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: زلزله خوزستان ، شهر ملاثانی
خبرهای مرتبط
زلزله اندیمشک را لرزاند
مسجدسلیمان لرزید
خوزستان لرزید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
انفجار گاز شهری در اهواز جان ۷ نفر را گرفت
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بنفش
وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در حوالی ملاثانی
بهسازی و آسفالت معابر شهری شادگان با ۳۰۰۰ تن قیر
هدف‌گذاری برای واگذاری ۵ هزار قطعه زمین در خوزستان
محکومیت گرانفروش برنج در اهواز به پرداخت جریمه
جابجایی ۱۰ هزار دانش آموز در دزفول توسط ۲۶ شرکت حمل و نقل
تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان نیاز به ردیف اعتباری دارد
آخرین اخبار
بهسازی و آسفالت معابر شهری شادگان با ۳۰۰۰ تن قیر
محکومیت گرانفروش برنج در اهواز به پرداخت جریمه
جابجایی ۱۰ هزار دانش آموز در دزفول توسط ۲۶ شرکت حمل و نقل
تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان نیاز به ردیف اعتباری دارد
هدف‌گذاری برای واگذاری ۵ هزار قطعه زمین در خوزستان
وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در حوالی ملاثانی
ضرورت تکمیل طرح های نیمه‌تمام و اجرای طرح رفاه کارت فرهنگی
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بنفش
انفجار گاز شهری در اهواز جان ۷ نفر را گرفت
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! هورالعظیم در آستانه نابودی
وضعیت اضطراری آلودگی هوا و دود در خوزستان نیازمند اقدام عملی فوری است
بهره‌برداری از ۱۳ مدرسه با مجموع ۲۶ کلاس درس در خوزستان
کشف ۳ و نیم تن ماری جوانا در ایذه
اعتبارات ورزشی تخصیص داده شده به اندیمشک باید جذب و عملیاتی شوند
جهش ۱۰۰ درصدی حیوان گزیدگی در خوزستان
هواشناسی خوزستان هشدار زرد صادر کرد