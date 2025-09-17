باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شرکت گوهر قوطی بروجرد که با نام تجاری گهر قوطی شناخته میشود، در سال ۱۳۷۴ تأسیس شده است.
در ابتدا تمرکز آن بر تولید حلبهای بهداشتی بوده است. به مرور، خطوط تولید متنوعتر شدهاند و شرکت امروزه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قوطیها و گالنها به خصوص از نوع فلزی چهارگوش و همچنین گالن پلاستیکی IML در کشور است.
این شرکت در منطقه صنعتی الغدیر، بروجرد واقع شده است و با حدود ۶۰ نفر نیرو به طور مستقیم و بیش از ۱۵۰ نفر غیرمستقیم فعالیت میکند.
پیشرفت ۶۰ درصدی طرح توسعه در واحد صنعتی گوهر قوطی
معاون برنامهریزی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد به همراه رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، از واحد صنعتی «گوهر قوطی» که در زمینه تولید انواع ظروف پلاستیکی و فلزی فعالیت دارد، بازدید کردند.
در جریان این بازدید، مراحل مختلف خط تولید این واحد مورد بررسی قرار گرفت و مدیر ارشد اجرایی شرکت، مهمترین مشکلات و موانع موجود را تشریح کرد. از جمله این مسائل میتوان به کمبود سرمایه در گردش، ناترازی در تأمین حاملهای انرژی و ضرورت دریافت تسهیلات مالی جهت تجهیز و راهاندازی طرح توسعه اشاره کرد.
در حاشیه این بازدید، از طرح توسعه این واحد صنعتی با مساحت ۹ هزار مترمربع که تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، بازدید بعمل آمد.
تنوعی از تولید
تنوع محصولات: داشتن مجموعه خطوط تولید متعدد باعث شده گوهر قوطی قادر باشد پاسخگوی نیاز صنایع مختلف باشد (غذایی، روغنی، صنعتی، شیمیایی).
دسترسی به فناوری مناسب: استفاده از ماشینآلات چاپ فلز افست، لاک، پریفرم و تجهیزات اندازهگیری دقیق.
استاندارد و کیفیت: استاندارد ملی، آزمایشگاه مجهز، کنترل کیفیت.
اشتغال منطقهای: با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای جمعی از افراد، تأثیر مثبتی بر اقتصاد منطقه بروجرد دارد.
زنجیره تأمین محکم: مثلاً در تأمین ورق قلعاندود، شرکت عمده نیاز خود را از فولاد مبارکه خریده است تا از مشکلات تأمین و نوسانات بازار جلوگیری کند.
چالشها در مسیر تولید
هرچند شرکت در وضعیت خوبی است، اما مانند هر مجموعه تولیدیای، با چالشهایی روبهرو بوده یا خواهد بود:مواد اولیهای مانند ورق قلعاندود، پلاستیک، مواد چاپ و لاک و غیره، وابستگی به بازار جهانی و نوسانات ارز دارند. تامین مستمر این مواد با قیمت مناسب یک چالش است.
رقابت با تولیدکنندگان داخلی و واردات ممکن است بر قیمت تمامشده و سودآوری فشار وارد کند، مخصوصا اگر هزینههای انرژی، حمل و نقل، تعرفهها بالا باشند.
نیاز به بهروزرسانی ماشینآلات، اعمال استانداردهای جدید (بهداشتی، زیستمحیطی)، و ارتقاء کیفیت مداوم، سرمایه و دانش فنی بیشتری میطلبد.
مسائل محیط زیستی و ضایعات
صنایع بستهبندی فلزی و پلاستیکی تولید ضایعاتی دارند. دفع آنها، بازیافت و رعایت مقررات زیست محیطی، علاوه بر هزینه، نیازمند نظارت مداوم است.
اگر بخش بزرگی از بازار شرکت در اختیار چند مشتری بزرگ باشد، نوسانات سفارشات آنها بر شرکت تأثیر چشمگیری دارد.
شرکت گوهر قوطی بروجرد یکی از بازیگران مهم در عرصه تولید قوطیها و گالنهای فلزی و پلاستیکی در ایران است؛ با تنوع محصول، استانداردهای مناسب، تأثیر در اشتغال منطقهای و بهرهگیری از فناوریهای نسبتاً پیشرفته.
با این حال برای ادامه رشد پایدار، لازم است به چالشهایی مانند تأمین مواد اولیه، رقابت قیمت، ارتقاء کیفیت و انطباق با مقررات محیط زیستی توجه کند، و فرصتهای صادراتی، فناوری نوآورانه و برندینگ را جدی بگیرد.