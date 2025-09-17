رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ شروع به کار خواهند کرد و مقطع ابتدایی ساعت ۸:۰۰ آغاز به کار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ شروع به کار خواهند کرد و مقطع ابتدایی ساعت ۸:۰۰ آغاز به کار خواهند کرد. در مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع به کار خود باز باشد.

رفیع‌زاده به ساعت کار بانک‌ها اشاره و اظهار کرد: ساعت آغاز به کار بانک‌ها نیز ۷:۳۰ خواهد بود؛ یعنی کارمندان باید ساعت ۷:۰۰ در محل کار خود حاضر باشند تا آماده خدمت رسانی باشند.

وی در ادامه گفت: ساعت آغاز به کار مراکز آموزشی نیز ۸:۰۰ صبح خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نیرو‌های شرکتی تاکید کرد: پیشنهاد مطرح شده، نهایی و در دستور کار دولت قرار دارد؛ مصوبه‌ای را آماده کردیم که دولت آن را تصویب کند.

Ukraine
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
پنج شبه تعطیل کنید
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
تو رو خدا بسته اینهمه چرندیات
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۸ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
ورود دست خودتونه خروج با خداست ?
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
سلام در رابطه با پنجشنبه ها ،آیا تعطیل است
۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جعفر
۰۰:۰۸ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
ساعت خروج چنده ؟
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۹ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
راس ساعت ۲۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۴ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
ورودت با خودته خروجت با خداست!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
ورودت با پای خودته اما خروجت با خداست!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
با خداست!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
دست خداست!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
الله اعلم!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۶ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
هنوز نیومده دنبال خروج هستی؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس....
۱۹:۱۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
با سلام و درود خدمت شما طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشد مهلت 45 روز قبل از عید نوروز پنج سال قبل هنوز تمام نشده است عمر حضرت نوح وصبر حضرت ایوبم نداریم مگر امنیت شغلی و روانی کارگران شرکتی و پیمانکاری وخانوادهاشون براتون مهم نیست
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
از چه تاریخی ؟
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
34 اوریل
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۱۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اول مهرماه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۹ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
۲۹ جمادی الثانی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
از اون ساعتی که عرب نِی انداخت!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
از اون تاریخی که عرب نِی انداخت!
