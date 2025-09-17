رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ شروع به کار خواهند کرد و مقطع ابتدایی ساعت ۸:۰۰ آغاز به کار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که مدارس متوسطه ساعت ۷:۳۰ شروع به کار خواهند کرد و مقطع ابتدایی ساعت ۸:۰۰ آغاز به کار خواهند کرد. در مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع به کار خود باز باشد.

رفیع‌زاده به ساعت کار بانک‌ها اشاره و اظهار کرد: ساعت آغاز به کار بانک‌ها نیز ۷:۳۰ خواهد بود؛ یعنی کارمندان باید ساعت ۷:۰۰ در محل کار خود حاضر باشند تا آماده خدمت رسانی باشند.

وی در ادامه گفت: ساعت آغاز به کار مراکز آموزشی نیز ۸:۰۰ صبح خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نیرو‌های شرکتی تاکید کرد: پیشنهاد مطرح شده، نهایی و در دستور کار دولت قرار دارد؛ مصوبه‌ای را آماده کردیم که دولت آن را تصویب کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما