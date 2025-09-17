اتحادیه اروپا ممکن است به عنوان بخشی از نوزدهمین بسته تحریم‌های ضد روسی، محدودیت‌هایی را بر تعدادی از شرکت‌های چینی اعمال کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نسخه پولیتیکو اروپا به نقل از سه دیپلمات گزارش داد که اتحادیه اروپا ممکن است به عنوان بخشی از نوزدهمین بسته تحریم‌های ضد روسی، محدودیت‌هایی را بر تعدادی از شرکت‌های چینی اعمال کند.

به گفته دیپلمات‌ها، بحث در مورد دور بعدی محدودیت‌ها که انتظار می‌رود روز جمعه برگزار شود، شامل موضوع افزودن اشخاص حقوقی چینی بیشتر به لیست تحریم‌ها خواهد بود.

پولیتیکو گفت که بروکسل در حال بررسی این اقدام است تا توجه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را جلب کند و او را متقاعد کند که فشار بیشتری بر روسیه اعمال کند. با این حال، طبق اعلام این نشریه، حتی افزودن شرکت‌های بیشتر به لیست سیاه، درخواست رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین را برآورده نمی‌کند. اقدامات مشابهی که اتحادیه اروپا در گذشته برای گسترش محدودیت‌ها علیه شرکت‌های چینی انجام داده است نیز نتوانسته بر موضع ترامپ تأثیر بگذارد.

در ۱۵ سپتامبر، ترامپ گفت که آماده اعمال تحریم علیه روسیه است، اما تنها به شرطی که اروپا خود اقدامات سختگیرانه‌تری به ویژه با قطع خرید نفت روسیه انجام دهد. او گفت اگر همه کشور‌های ناتو خرید نفت روسیه را متوقف کنند، ایالات متحده محدودیت‌های ضد روسی اعمال خواهد کرد و علاوه بر این، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد عوارض واردات بر چین اعمال خواهد کرد.

برچسب ها: چین و اروپا ، جنگ تعرفه ای
خبرهای مرتبط
آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
مقامات اتحادیه اروپا:
بسته نوزدهم تحریم‌های اروپا علیه روسیه به تعویق می‌افتد
برخورد کشتی‌های چینی و فیلیپینی در دریای چین جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روبیو در تل‌آویو: خاورمیانه در آستانه نبردی تازه با جبهه‌ای متحد؟
آتش بر صلح: دوحه زخمی، امت آماده خروش
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
هوش مصنوعی در خدمت اشغالگری؛ ارتش اسرائیل و فانتزی «جنگ اخلاقی»
ناوگان جهانی صمود: مصمم هستیم تا پایان ادامه دهیم
گزینه نتانیاهو برای شاباک اختلافات داخلی اسرائیل را عمیق‌تر کرد
سرشماری عمومی نفوس در افغانستان پس از چهار دهه
قطعی ارتباطات در بخش‌های وسیعی از شهر غزه
قدردانی طالبان از حمایت ایران در برابر «تجاوزات رژیم صهیونیستی»
آخرین اخبار
آمریکا ۴ گروه مقاومت عراقی را تروریستی اعلام کرد
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
پولیتیکو: اتحادیه اروپا ممکن است شرکت‌های چینی را در لیست سیاه قرار دهد
سوئد برای جنگ و بحران آماده می‌شود
ایرلند: اسرائیل و حامیانش از سازمان ملل اخراج شوند
نتانیاهو به دنبال دیدار با الجولانی است
دیده‌بان حقوق بشر «جنایت جنگی» اسرائیل در جنوب سوریه را تائید کرد
روسیه: مذاکره با واشنگتن علیرغم توطئه‌های اروپا ادامه دارد
ناوگان جهانی صمود: مصمم هستیم تا پایان ادامه دهیم
اتهام نژادپرستی شهردار لندن به دونالد ترامپ
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
لاوروف: سازمان ملل از جنایات کی‌یف حمایت می‌کند
مراکز تحقیقاتی آمریکا «کمترین شفافیت» را در جهان دارند
کودکان افغانستانی به خدمات بهداشتی ایمن نیاز دارند
مواد مخدر بهانه آمریکا برای مداخله است
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن
قطعی ارتباطات در بخش‌های وسیعی از شهر غزه
تاکید ترکیه بر بی ارزشی اظهارات نتانیاهو علیه اردوغان
نشست سوریه و اسرائیل در باکو
سرشماری عمومی نفوس در افغانستان پس از چهار دهه
قدردانی طالبان از حمایت ایران در برابر «تجاوزات رژیم صهیونیستی»
ثبات قیمت نفت در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا
مادورو: آمریکا بدنبال تصاحب ثروت ونزوئلا است
پادشاه اسپانیا: بحران انسانی غزه غیرقابل تحمل است
ژاپن فعلا کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد
فشار آمریکا به سوریه و اسرائیل برای توافق امنیتی
تظاهرات خانواده‌های آمریکایی‌های کشته‌شده توسط اسرائیل
گزینه نتانیاهو برای شاباک اختلافات داخلی اسرائیل را عمیق‌تر کرد
هوش مصنوعی در خدمت اشغالگری؛ ارتش اسرائیل و فانتزی «جنگ اخلاقی»
آتش بر صلح: دوحه زخمی، امت آماده خروش