باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نسخه پولیتیکو اروپا به نقل از سه دیپلمات گزارش داد که اتحادیه اروپا ممکن است به عنوان بخشی از نوزدهمین بسته تحریم‌های ضد روسی، محدودیت‌هایی را بر تعدادی از شرکت‌های چینی اعمال کند.

به گفته دیپلمات‌ها، بحث در مورد دور بعدی محدودیت‌ها که انتظار می‌رود روز جمعه برگزار شود، شامل موضوع افزودن اشخاص حقوقی چینی بیشتر به لیست تحریم‌ها خواهد بود.

پولیتیکو گفت که بروکسل در حال بررسی این اقدام است تا توجه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را جلب کند و او را متقاعد کند که فشار بیشتری بر روسیه اعمال کند. با این حال، طبق اعلام این نشریه، حتی افزودن شرکت‌های بیشتر به لیست سیاه، درخواست رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین را برآورده نمی‌کند. اقدامات مشابهی که اتحادیه اروپا در گذشته برای گسترش محدودیت‌ها علیه شرکت‌های چینی انجام داده است نیز نتوانسته بر موضع ترامپ تأثیر بگذارد.

در ۱۵ سپتامبر، ترامپ گفت که آماده اعمال تحریم علیه روسیه است، اما تنها به شرطی که اروپا خود اقدامات سختگیرانه‌تری به ویژه با قطع خرید نفت روسیه انجام دهد. او گفت اگر همه کشور‌های ناتو خرید نفت روسیه را متوقف کنند، ایالات متحده محدودیت‌های ضد روسی اعمال خواهد کرد و علاوه بر این، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد عوارض واردات بر چین اعمال خواهد کرد.