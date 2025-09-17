باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تظاهرات شهروندان لندن علیه اسرائیل و ترامپ + فیلم

همزمان با حضور رئیس‌جمهور آمریکا در انگلیس، شهروندان لندن علیه اسرائیل و ترامپ تظاهرات کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ برای دومین سفر دولتی خود وارد لندن شده و شهروندان لندن تظاهراتی را علیه او و اسرائیل برگزار کردند و خواستار پایان جنگ غزه شدند.

