ترکیب تیم فوتبال استقلال در دیدار مقابل تیم فوتبال الوصل امارات، اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب نخستین دیدار خود از گروه A سطح دو لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه، ۲۶ شهریور) در ورزشگاه زعبیل دوبی به مصاف الوصل امارات خواهد رفت.

الوصل امارات، استقلال ایران، المحرق بحرین و الوحدات اردن در یک گروه قرار دارند. 

ترکیب استقلال:

ریکاردو ساپینتو در این دیدار، آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، رامین رضاییان، سعید سحرخیزان، مونیر الحدادی، علیرضا کوشکی، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی، حسین گودرزی و یاسر آسانی را روانه میدان کرده است.

 

