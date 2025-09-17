در حال حاضر ۶۳ اقامتگاه سنتی و هتل بوتیک در استان فارس فعال است که ۶۱ مورد آن ها در بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز، یک مورد در فیروزآباد و یک واحد در شهرستان آباده قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن ضیایی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس اظهار کرد: کمسیون درجه‌بندی اقامتگاه‌های سنتی و هتل بوتیک‌های سنتی استان فارس با حضور دکتر برات، معاون اداره‌کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، برگزار شد.

او گفت: در این برنامه، از ۱۵ واحد اقامتگاهی در بافت تاریخی شیراز با همراهی رئیس انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های سنتی استان بازدید شد و فرایند ارزیابی آنها مطابق آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغی انجام گرفت.

۱۵ اقامتگاه سنتی فارس گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری دریافت کردند

ضیایی با اشاره به اینکه این ارزیابی‌ها با هدف استانداردسازی و ارتقای کیفیت خدمات صورت می‌گیرد، ادامه داد: این ۱۵ واحد پس از ارزیابی موفق به دریافت گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری و پروانه بهره‌برداری سه‌ساله شدند، سایر واحد‌ها نیز در مراحل ارزیابی قرار دارند.

او تأکید کرد: در حال حاضر ۶۳ اقامتگاه سنتی و هتل بوتیک در استان فارس فعال است که ۶۱ مورد آنها در بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز، یک مورد در شهرستان فیروزآباد و یک واحد در شهرستان آباده قرار دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس در پایان اظهار کرد: با ادامه سرمایه‌گذاری‌ها، پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان سال به ۷۰ واحد افزایش یابد.

منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس

