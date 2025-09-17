روزنامه تایمز گزارش داد که نخست وزیر انگلیس قصد دارد پس از اینکه ترامپ کشورش را ترک کرد، فلسطین را به رسمیت بشناسد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه تایمز گزارش داد که «کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس قصد دارد پس از پایان سفر رسمی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به این کشور، فلسطین را به رسمیت بشناسد.

این گزارش بدون ذکر نام منبع، بیان می‌کند که استارمر حتی قصد دارد زودتر از چند کشور دیگر (از جمله فرانسه) در مجمع عمومی سازمان ملل فلسطین را به رسمیت بشناسد.

به گفته روزنامه تایمز، استارمر از سوی حزب خود (حزب کارگر) تحت فشار است تا هر چه سریع‌تر این اقدام را عملی کند؛ اما تا زمان رفتن ترامپ از انجام آن خودداری خواهد کرد تا این موضوع بر کنفرانس مطبوعاتی مشترک روز پنجشنبه سایه نیندازد.

انتظار می‌رود کشور‌های فرانسه، کانادا، استرالیا و بلژیک در نشست مجمع عمومی پیش رو «کشور فلسطین» را به رسمیت بشناسند.

جمعه گذشته نیز قطعنامه تشکیل کشور فلسطین و دستیابی به راه‌حل دو کشوری در مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۴۲ رای موافق تصویب شد. این قطعنامه با مخالفت شدید رژیم اسرائیل رو به رو شده است.

منبع: تایمز اسرائیل