وزیر صمت گفت: اقدامات گسترده‌ای برای افزایش ایمنی معادن انجام شد و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۸ هزار ساعت آموزش تخصصی برای کارکنان و معدنکاران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم یادبود معدنکاران جان‌باخته طبس با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان معدن طبس اظهار داشت: یاد و خاطره عزیزانی که جان خود را در این حادثه از دست دادند همیشه زنده است و امیدواریم خداوند متعال به خانواده‌ها صبر و اجر عنایت کند.

 اتابک با اشاره به تلاش‌های گسترده مسئولان در روز حادثه افزود: تمامی استان‌های مجاور و نیرو‌های استانی با تمام توان برای کمک‌رسانی حضور داشتند و رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، نایب رئیس مجلس و ریاست قوه قضائیه نیز به‌طور مستمر روند کمک‌ها و وضعیت خانواده‌ها را پیگیری کردند.

وی با قدردانی از وزرا و مسئولان مشارکت‌کننده گفت: وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری و استاندار خراسان جنوبی در کنار سایر نهاد‌ها به‌صورت مستمر امور خانواده‌ها، مستمری‌ها و ایمنی معادن را دنبال کردند.

وزیر صمت افزود: همزمان با پیگیری امور خانواده‌ها، اقدامات گسترده‌ای برای افزایش ایمنی معادن انجام شد و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۸ هزار ساعت آموزش تخصصی برای کارکنان و معدنکاران برگزار شد تا سطح ایمنی معادن ارتقا یابد و خسارات احتمالی کاهش پیدا کند.

 اتابک در پایان تأکید کرد: هرچند هیچ اقدامی نمی‌تواند از ارزش جان‌باختگان کم کند، اما همبستگی ملی و تلاش مستمر مسئولان می‌تواند آرامش خانواده‌ها را تأمین کند.

نماینده مردم طبس: قانون جامع زغال‌سنگ در مجلس تصویب می‌شود

محمد نصیری نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی در مراسم سالگرد جان‌باختگان معدن زغال‌سنگ طبس، از تصویب قریب‌الوقوع «قانون جامع زغال‌سنگ» در مجلس خبر داد و افزود: این قانون سختی کار معدنکاران را افزایش داده و زمینه بازنشستگی آنان را پس از ۱۵ سال کار فراهم می‌کند.

وی در آیین یادبود معدنکاران جان‌باخته طبس ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی از نخستین روز وقوع این حادثه در کنار بازماندگان ایستاد و با بسیج همه ظرفیت‌ها تلاش کرد تا التیامی بر آلام خانواده‌ها باشد.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، قوه قضائیه و سایر مسئولان ملی و استانی افزود: در یک سال گذشته اقدامات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف از ساخت ۵۳ واحد مسکونی برای خانواده جان‌باختگان تا بهره‌برداری از بیمارستان امدادی و آغاز عملیات جاده معدنی طبس انجام شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته، برای نخستین بار قانون جامع زغال‌سنگ در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. در این قانون، ضریب سختی کار معادن زغال‌سنگ از ۱.۵ به ۲ افزایش یافته و امکان بازنشستگی معدنکاران پس از ۱۵ سال کار فراهم می‌شود.

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مالی و طلب معادن زغال‌سنگ از ذوب‌آهن اصفهان تأکید کرد: لازم است دولت و حاکمیت تکلیف این موضوع را به صورت ریشه‌ای مشخص کنند تا بحران‌های مالی و تکرار حوادث تلخ مشابه در آینده پیشگیری شود.

وی همچنین از تلاش‌ها برای راه‌اندازی نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز طبس خبر داد و گفت: در ماه‌های گذشته جلسات متعددی در سطح ملی برگزار شد و امروز این پروژه با امضای تفاهم‌نامه پنج‌جانبه در آستانه اجرا قرار گرفته است.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تقدیر از همراهی مردم و مسئولان اظهار داشت: خون پاک معدنکاران جان‌باخته سبب شد تا وعده‌های مسئولان به ثمر بنشیند و امروز شاهد اقدامات عملیاتی در حوزه معادن و رفاه کارگران باشیم؛ امید است دیگر هیچ‌گاه شاهد چنین حوادث تلخی در کشور نباشیم.

