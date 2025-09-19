تیم ملی کریکت افغانستان در دیدار حساس مرحله گروهی جام آسیایی ۲۰۲۵ با شکست ۶ ویکتی برابر سریلانکا مواجه شد و از رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی کریکت افغانستان در مرحله گروهی جام آسیایی ۲۰۲۵، با شکست در برابر سریلانکا، از رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

 این مسابقه که پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، با پیروزی قاطع تیم سریلانکا با تفاوت ۶ ویکت به پایان رسید.

در این بازی، افغانستان که نخست توپ‌زنی کرد، در پایان ۲۰ آور (اوور) با از دست دادن ۸ بازیکن، ۱۶۹ دوش به ثبت رساند. اما در مقابل، تیم سریلانکا با نمایشی قدرتمند، هدف تعیین‌شده را در ۱۸.۴ آور و با از دست دادن تنها ۴ بازیکن به پایان رساند و با کسب ۱۷۱ دوش، پیروز میدان شد.

این شکست، امیدهای تیم افغانستان برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها را از بین برد.

تیم ملی کریکت افغانستان در این دوره از مسابقات که در دبی و ابوظبی برگزار می‌شود، در گروه خود تنها در برابر هنگ‌کنگ به پیروزی دست یافت.

