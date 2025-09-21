\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0633\u0627\u0633 \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0631\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0628\u0647 \u0630\u0627\u0626\u0642\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0647\u0627 \u062e\u0648\u0634 \u0646\u06cc\u0627\u0645\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n