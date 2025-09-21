باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثاق کریمی پاکدامن گفت: طی بازرسی‌های بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی بیش از ۱۶۰ کیلوگرم مرغ کشتار روز، آلایشات مرغ و همچنین گوشت دام غیر قابل مصرف انسانی توسط کارشناسان بهداشت مواد غذایی دامپزشکی کشف و ضبط گردید.

وی افزود: این مقدار فرآورده‌های خام دامی کشف شده به دلیل تغییرات ارگانولپتیکی و داشتن بوی نامطبوع پس از دریافت حکم قضایی و تحت نظارت دامپزشکی در کوره لاشه سوز کشتارگاه دام شهرستان معدوم گردیدند.

کریمی پاکدامن اظهار داشت: افرادی که سلامت جامعه را تهدید می‌کنند در دستور کار دامپزشکی است و با متخلفین طبق قوانین و مقررات از طریق مراجع قضایی برخورد خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان در پایان از همه شهروندان درخواست کرد: فرآورده‌های خام دامی خود را از مراکز دارای پروانه بهداشتی و تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند و هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضاء، کد بهداشتی محصول و همچنین شرایط نگهداری آن توجه لازم را داشته باشند، و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.

