باشگاه خبرنگاران جوان - به استناد اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کار بانک های دولتی و نیمه دولتی از روز سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ به روال عادی باز می گردد.

بر این اساس، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در این ایام از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰ است.

همچنین در روزهای پنجشنبه، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک ها از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در شعب از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰ خواهد بود.

ساعات کاری واحدهای ستادی بانک های عضو این شورا در تهران نیز همچون سنوات گذشته، در روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۵:۰۰ است.

سی ام شهریورماه ۱۴۰۴

شورای هماهنگی بانک ها