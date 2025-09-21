به استناد اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کار بانک‌های دولتی و نیمه دولتی از روز سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ به روال عادی باز می‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به استناد اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کار بانک های دولتی و نیمه دولتی از روز سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ به روال عادی باز می گردد.

بر این اساس، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در این ایام از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰ است.

همچنین در روزهای پنجشنبه، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک ها از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در شعب از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۳:۰۰ خواهد بود.

ساعات کاری واحدهای ستادی بانک های عضو این شورا در تهران نیز همچون سنوات گذشته، در روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۵:۰۰ است.

سی ام شهریورماه ۱۴۰۴

شورای هماهنگی بانک ها

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
باید یکساعت تنفس بینش بذارن تا مغز کارمندا رست بشه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
درب ها رو نیم ساعت زودتر به روی مردم می بندن پس بهتر است تا ۱۵:۳۰بزنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مملکتی داریم... ادارات به جای ساعت، جلو عقب میشن??? تابستون ساعت سه باید پاشیم نماز صبح بخونیم...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید داود
۲۳:۰۱ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
قانون مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان در خصوص تعطیلی ۵شنبه چی شد
یا کارکنان بانک جز امور استخدامی محسوب نمی شن
۰
۰
پاسخ دادن
