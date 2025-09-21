\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u0632 \u062a\u0635\u0631\u0641 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0628\u06af\u0631\u0627\u0645 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f \u062d\u062a\u06cc \u06cc\u06a9 \u0648\u062c\u0628 \u0627\u0632 \u062e\u0627\u06a9 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u200c\u0647\u0627 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u062f\u0627\u062f.\n