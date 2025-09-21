باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خوی جهان خواری رئیس جمهور آمریکا برای باز پس‌گیری پایگاه بگرام + فیلم

پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان که زمانی ده‌ها هزار نظامی آمریکایی در آن مستقر بودند همچون داغی بر دل رئیس‌جمهور آمریکاه مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ترامپ چند روز اخیر بار دیگر از تصرف پایگاه بگرام گفته است، اما مردم و حکومت افغانستان می‌گویند حتی یک وجب از خاک کشورشان را در اختیار آمریکا‌ها نخواهند داد.

مطالب مرتبط
خوی جهان خواری رئیس جمهور آمریکا برای باز پس‌گیری پایگاه بگرام + فیلم
young journalists club

هسته‌ای در غرب انرژی پاک، در ایران تهدید + فیلم

خوی جهان خواری رئیس جمهور آمریکا برای باز پس‌گیری پایگاه بگرام + فیلم
young journalists club

برج یک نیروگاه هسته‌ای آمریکا در چند ثانیه نابود شد + فیلم

خوی جهان خواری رئیس جمهور آمریکا برای باز پس‌گیری پایگاه بگرام + فیلم
young journalists club

رابطه دوستانه‌ای که به مذاق آمریکا خوش نیامد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آرامش سلب شده از سرزمین غصب شده + فیلم
۱۱۹۱

آرامش سلب شده از سرزمین غصب شده + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
نجات مرد گرفتار در رودخانۀ تنکابن + فیلم
۵۲۵

نجات مرد گرفتار در رودخانۀ تنکابن + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
عذرخواهی غانم از سهرابی + فیلم
۴۸۲

عذرخواهی غانم از سهرابی + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
بررسی تصمیم‌های داور بازی استقلال و پیکان + فیلم
۴۰۶

بررسی تصمیم‌های داور بازی استقلال و پیکان + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم
۳۹۲

دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.