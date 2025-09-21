باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه آغاز سال تحصیلی، "مهندس رستمی"، نماینده مردم شریف نیشابور، فیروزه، زبرخان، میان‌جلگه و بخش سرولایت در مجلس شورای اسلامی، در نشست‌های جداگانه‌ای با روسا و معاونین ادارات آموزش و پرورش برخی شهرستان‌های حوزه انتخابیه، به بررسی وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش پرداخت. در ابتدای این نشست‌ها، "مهندس رستمی" ضمن خداقوت به مدیران و کارکنان آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، در بالاترین سطح اولویت‌های ملی و منطقه‌ای دانست و خواستار اهتمام ویژه مدیران شهرستانی در این حوزه شد. مسئولین ادارات آموزش و پرورش نیز گزارشی از وضعیت تجهیزات، فضا‌های آموزشی، نیروی انسانی و چالش‌های پیش‌رو ارائه دادند. برخی از مشکلات مطرح‌شده، در همان جلسه توسط "مهندس رستمی" از طریق تماس با مسئولین ملی و استانی پیگیری شد و موارد دیگر نیز مقرر گردید در جلسات آتی با حضور مقامات عالی وزارت آموزش و پرورش دنبال شود.در پایان نشست‌ها، مدیران آموزش و پرورش از پیگیری‌های مؤثر "مهندس رستمی" تا این لحظه، تقدیر کردند و نگاه ویژه ایشان به آموزش و پرورش و جایگاه معلمان را ستودند.

"مهندس رستمی" نیز با تشکر از همراهی و تلاش‌های این عزیزان، برای همه فعالان حوزه تعلیم و تربیت آرزوی توفیق خدمت و سالی پربار برای دانش‌آموزان و فرهنگیان منطقه داشت.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

