روستای میاب در دهستان هرزندات شرقی بخش مرکزی شهرستان مرندبرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - روستای میاب در دهستان هرزندات شرقی بخش مرکزی شهرستان مرندبرفی شد.

روستای میاب در دهستان هرزندات شرقی بخش مرکزی شهرستان مرند واقع شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برچسب ها: برف ، بارش برف
خبرهای مرتبط
شب برفی شهر همدان
خراسان شمالی سراسر سفیدپوش شد+تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار نارنجی هواشناسی برای آذربایجان شرقی
توزیع ۲ هزار بسته لوازم التحریر در مناطق عشایری و محروم اهر
بارش برف ارتفاعات روستای میاب شهرستان مرند+ فیلم
تجلیل از ۳۵ بهورز نمونه عرصه سلامت روستایی در مراغه
آخرین اخبار
تجلیل از ۳۵ بهورز نمونه عرصه سلامت روستایی در مراغه
بارش برف ارتفاعات روستای میاب شهرستان مرند+ فیلم
هشدار نارنجی هواشناسی برای آذربایجان شرقی
توزیع ۲ هزار بسته لوازم التحریر در مناطق عشایری و محروم اهر