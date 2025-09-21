استاندار آذربایجانغربی در گفتگوی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه اظهار کرد: خطوط ریلی آذربایجانغربی تا امتداد مرزهای ترکیه و اقلیم کردستان عراق توسعه پیدا میکند افزود: جدیدترین پروژه راه آهن در آذربایجان غربی اتصال ارومیه به سلماس در مرحله اخذ مجوز است و این خط در صورت تکمیل، به مرز بازرگان و کشور ترکیه وصل میشود.
رضا رحمانی ادامه داد: هم اکنون راه آهن مراغه - ارومیه نیز در نقده ایستگاه دارد و در آینده این مسیر تا پیرانشهر و مرز تمرچین و اقلیم کردستان عراق گسترش خواهد یافت.
مقام ارشد اجرایی استان گفت: ایستگاه نقده نیز در آینده و در قالب پروژه سرمایه گذاری به عنوان یک پایانه تخصصی صادراتی و بارانداز به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و این پایانه تخصصی صادرات در ایستگاه راه آهن نقده به سبب قرار گرفتن در مسیر ریلی و کریدور شمال - جنوب از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رحمانی افزود: توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی در ایستگاه باری نقده بهعنوان یکی از نزدیکترین نقطه به مرز بینالمللی تمرچین، میتواند هزینه صادرات را کاهش دهد و نقشآفرینی استان را در تجارت منطقهای تقویت کند.
وی یادآور شد: حمل و نقل ارزان، ظرفیتهای گسترده انتقال بار و مسافر و راحتی و سهولت در امر ارتباطات، امنیت و راحتی آن برای مسافرتهای طولانی از بزرگترین مزایای خط آهن در این منطقه است.
استاندار آذربایجانغربی درباره زمان بهرهبرداری از طرحهای سرمایه گذاری در استان نیز گفت: با توجه به اینکه که این طرحها دارای سرمایهگذار بخش خصوصی هستند، حداکثر طی ۲ سال آینده به بهرهبرداری میرسند.
در استان آذربایجان غربی دو خط ریلی در مجموع به طول ۲۷۵ کیلومتر شامل بر سلماس به خوی و مراغه به ارومیه دایر است که عملیات اجرایی طرح ملی راه آهن مراغه - ارومیه به طول ۱۸۲ کیلومتر پس از کش و قوسهای فراوان بعد از هفده سال مورد بهرهبرداری قرار گرفت.