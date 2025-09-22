رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سنندج گفت: امکان پرداخت عوارض خودرویی در سنندج به صورت برخط فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش عنبری اظهار کرد: در دنیای امروز هوشمندسازی به‌عنوان یکی از محور‌های کلیدی مدیریت شهری در بسیاری از موضوعات همچون حمل‌ونقل، محیط زیست، اقتصاد، حکمرانی و زندگی اجتماعی شهری راهگشا بوده و ایفای نقش می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با همین دیدگاه شهرداری سنندج نیز طی سال‌های اخیر تلاش کرده تا توسعه مستمر خدمات خود را از طریق بستر‌ها و زیرساخت‌های موجود شهرداری الکترونیک و شهر هوشمند محقق کند و آن را در اختیار شهروندان قرار دهد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سنندج تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی الکترونیکی شدن خدمات جلوگیری از ازدحام جمعیت و کاهش زمان و هزینه است.

عنبری عنوان کرد: شهروندان در هرکجای استان و حتی ایران می‌توانند از طریق سامانه https://my.sanandaj.ir/ عوارض سالیانه ماشین را به‌صورت برخط در هر ساعتی از شبانه‌روز پرداخت کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: مدارک لازم برای پرداخت عوارض خودرو برگ سبز خودرو (سند خودرو) است.

عنبری تصریح کرد: عوارض سالیانه خودرو یکی از انواع عوارض شهرداری است که برای هر خودرو محاسبه و دریافت می‌شود.

به گفته وی، این وجوه صرف توسعه، نوسازی و نگهداری از معابر شهری، بهبود سیستم حمل‌ونقل و ارائه خدمات بهتر به شهروندان می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سنندج با بیان اینکه پرداخت به‌موقع عوارض شهرداری، علاوه بر ایفای مسئولیت شهروندی، به آبادانی شهر نیز کمک می‌کند، اظهار کرد: چنانچه اشخاص این عوارض را پرداخت نکنند، مشمول جریمه مالی (دیرکرد) می‌شوند و علاوه بر این، در مواردی مثل ترخیص خودرو از پارکینگ، تعویض پلاک و دیگر امور دچار مشکل خواهند شد و تا زمانی که این عوارض را پرداخت نکنند نمی‌توانند امور مذکور را انجام دهند.