۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در تقویم کشورمان روزی است که برای همه ایرانیان و آنان که دل در گرو مهر وطن دارند یادآور روزی سراسر غم و اندوه است.

شنبه ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷، ساعت حوالی ۹ صبح بود که یک خبر ایران را تکان داد. تیراندازی در مراسم رژه نیرو‌های مسلح در اهواز؛ خبری کوتاه که به زودی تیتر یک همه رسانه‌های کشور شد.

ساعاتی پس از انتشار این خبر، اخبار تکمیلی یکی پس از دیگری منتشر شد. ۲۵ شهید و ۶۸ مجروح حاصل این جنایت خونین بود که گروهک تروریستی حرکة النضال العربی لتحریرالاحواز مسئولیت آن را برعهده گرفت.

بیشترین تمرکز و فعالیت‌های این گروهک تروریستی بر روی عملیات‌های تخریبی، ترور و بمب گذاری در منطقه جنوب غرب ایران به خصوص استان خوزستان، تلاش برای ناامن‌سازی این استان و در نهایت، ترغیب برای جداسازی آن از ایران بوده است.

مهاجمان مسلح که قبل از آغاز این مراسم در پشت محل برگزاری رژه کمین کرده بودند، اندکی پس از آغاز مراسم، مسیر رژه یگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و مردمی که به تماشای این مراسم آمده بودند را به رگبار گلوله بستند.

پیام رهبر معظم انقلاب در پی حادثه تروریستی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهوز

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی این حادثه، پیامی صادر کردند. در این پیام آمده بود: حادثه‌ی تلخ و تأُسفبار شهادت جمعی از مردم عزیزمان در اهواز به دست تروریست‌های مزدور، یک بار دیگر قساوت و خباثت دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت. این مزدوران قسی‌القلب که به روی زن و کودک و مردم بیگناه آتش می‌گشایند وابسته به همان مدعیان دروغگو و ریاکارند که پیوسته دم از حقوق بشر میزنند. دل‌های پرکینه‌ی آنان نمی‌تواند تجلّی اقتدار ملی در نمایش نیرو‌های مسلح را تحمل کند. جنایت اینها ادامه‌ی توطئه‌ی دولت‌های دست‌نشانده‌ی آمریکا در منطقه است که هدف خود را ایجاد ناامنی در کشور عزیز ما قرار داده‌اند. به کوری چشم آنان ملت ایران راه شرافتمندانه و افتخارآمیز خود را ادامه خواهد داد و مانند گذشته بر همه‌ی دشمنی‌ها فائق خواهد آمد.

اینجانب تسلّا و همدردی خود را به خانواده‌های این شهیدان عزیز عرض میکنم و صبر و سکینه‌ی الهی را برای آنان و علوّ درجات برای شهیدان مسألت مینمایم. دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی موظفند با سرعت و دقت دنباله‌های این جنایتکاران را تعقیب کنند و آنان را به سرپنجه‌ی مقتدر قضائی کشور بسپارند.

اعلام همدردی و محکومیت حادثه تروریستی اهواز از سوی کشورهای مختلف

در پی این اقدام وحشیانه، بیش از ۳۵ کشور مختلف و شماری از مقامات کشور‌های جهان، حادثه تروریستی اهواز را محکوم و با مردم ایران ابراز همدردی کردند.

به فاصله چند روز پس از این جنایت و در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به منظور ابراز همدردی با مردم ایران در بیانیه‌ای این حمله تروریستی را محکوم کرد. در این بیانیه، سازمان ملل ضمن محکومیت این حمله تروریستی شنیع بزدلانه، بر ضرورت پاسخگویی مرتکبین و حامیان این اقدامات تروریستی نکوهیده و آوردن آنها به پیشگاه عدالت تاکید کرد و از همه دولت‌ها خواستن که براساس تعهدات‌شان تحت حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت، فعالانه با دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر مراجع مربوطه در این زمینه همکاری کنند.

شناسایی هویت تیم تروریستی ۵ نفره حادثه اهواز

در همان روز وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از شناسایی هویت تیم ۵ نفره تروریستی حادثه اهواز وابسته به گروه‌های تجزیه‌طلب تکفیری تحت حمایت کشور‌های مرتجع عربی، کشف خانه تیمی آنها و دستگیری ۲۲ نفر از عوامل پشتیبانی‌کننده و دخیل در این حادثه تروریستی خبرداد.

پاسخ کوبنده سپاه به تروریست‌های تکفیری

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ۹ روز پس از این اقدام کور تروریستی، یعنی در ۹ مهرماه ۱۳۹۷ به وسیله یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه مقر سرکردگان جنایت تروریستی اهواز را در شرق فرات هدف قرار داد که منجر به هلاکت شمار زیادی از تروریست‌های تکفیری شد.

دستگیری سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال

آبان ماه سال ۱۳۹۹ خبری در رسانه‌ها منتشر شد که شادی و امید را برای خانواده‌های شهدای این حادثه و ملت ایران به همراه داشت.

حبیب فرج الله چعب سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال در ترکیه دستگیر شد.

فرج‌الله چعب که پیش از دستگیری و از سال ۲۰۰۶ به سوئد مهاجرت کرده بود و در این کشور سکونت داشت، در جریان یک سفر به کشور ترکیه دستگیر و پس از تحویل به مقامات ایرانی از مرز آذربایجان غربی به تهران منتقل شد.

پس از انتشار این خبر، موجی از مطالبات مردمی به ویژه از سوی خانواده‌های معظم شهدای این حادثه در زمینه محاکمه فرج‌الله چعب به راه افتاد.

اعترافات فرج‌الله چعب در دادگاه

پس از دستگیری متهم، تکمیل تحقیقات و نهایتاً صدور کیفرخواست، جلسات متعدد دادگاه با حضور متهم، وکلای وی و شکات و خانواده شهدای ترور برگزار شد.

فرج‌الله چعب بارهار در جلسات داگاه اعلام کرد: برای ما مهم نبود که مردم عادی در این حملات کشته شوند، حتی اعراب. برای ما این مهم بود که اسم گروه حرکة النضال بر سر زبان‌ها بیفتد.

حمایت دولت سوئد از یک تروریست

آن طور که این متهم در اعترافات خود و همچنین در جلسات دادگاه عنوان کرد، دولت سوئد در زمان حضور متهم در این کشور با علم به اینکه نامبرده در ضدیت و مقابله با جمهوری اسلامی ایران است، تمامی امکانات رفاهی و سکونتی را در اختیار وی و خانواده‌اش قرار داده بود و حتی وی را در یک مرکز دولتی مشغول به کار کرده بود.

وی در تحقیقات قانونی در مراحل رسیدگی به پرونده در توضیح ارتباطات خود با سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی، به ارتباط با شخصیت‌های برجسته در سرویس اطلاعاتی موساد و سازمان سیا اقرار کرده و از ارتباط نزدیک با آن‌ها پرده برداشته بود.

بر اساس اقاریر چعب، متهم درخصوص چت‌هایش با خانمی بنام منال مسلمی (تبعه بلژیک) که از وی کشف شده، اقرار کرده که منال مسلمی تمام ارتباط‌ها را با رژیم صهیونیستی ترتیب می‌داده است. شخصی به نام امیرا که فردی صهیونیستی ساکن آمریکا و اسرائیل است، به عنوان وکیل، کار‌های به اصطلاح حقوق بشری گروهک تروریستی حرکةالنضال را انجام می‌داد.

حبیب اسیود همچنین به ارتباط خود از سال ۲۰۰۹ میلادی و دیدار با ۲ نفر از افراد سازمان جاسوسی آمریکا اقرار کرده بود.

اقدامات گروهک تروریستی حرکة النضال برای برای شکل‌گیری فرقه تکفیری در خوزستان

بر اساس اقاریر متهم، وی برای شکل‌گیری فرقه تکفیری در خوزستان اقدامات متعددی را انجام داده و عناصر گروه حرکةالنضال از سال ۷۵ بدنبال جذب مردم منطقه به فرقه‌های تکفیری بوده‌اند.

متهم در دادگاه صراحتا اقرار کرده است که ترویج تکفیری گری ناشی از تصمیم اتاق فکر آن‌ها در یکی از کشور‌های منطقه بوده است.

اسیود همچنین به ارتباط خود و گروهک تروریستی تحت امرش با داعش نیز اقرار و آن را تشریح کرده است.

دیگر اقدامات گروهک تروریستی حرکةالنضال به سرکردگی فرج‌الله چعب

گروهک تروریستی حرکةالنضال به سرکردگی فرج‌الله چعب عملیات‌های تروریستی مختلفی را برنامه‌ریزی و اجرا کرد که از جمله آنها می‌توان به بمب‌گذاری در فرمانداری اهواز در سال ۸۴، بمب‌گذاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه) خوزستان در سال ۸۴، عملیات بمب‌گذاری اداره مسکن و شهرسازی اهواز در سال ۸۴، بمب‌گذاری در اداره محیط‌زیست اهواز در سال ۸۴، بمب‌گذاری در خطوط انتقال نفت خوزستان، بمب‌گذاری در محور انتقال نفت اهواز-آبادان-ماهشهر، بمب‌گذاری در فرمانداری دزفول و آبادان در سال ۸۴، برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در دادگستری اهواز و حمله تروریستی به رژه نیرو‌های نظامی و انتظامی در ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در اهواز اشاره کرد.

بمب‌گذاری در بانک سامان اهواز در سال ۸۴، حمله مسلحانه به تاسیسات پمپاژ آب در یکی از روستا‌های شوشتر در سال ۸۸، ترور یکی از شهروندان در یکی از روستا‌های شوشتر در سال ۸۸ و به رگبار بستن وی و به آتش کشیدن خودروی شخصی او از جمله دیگر اقدامات تروریستی است که این گروهک تروریستی به سرکردگی چعب مرتکب شده است.

برگزاری ۸ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده متهم

بر پایه این گزارش؛ در مجموع ۸ جلسه دادگاه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی ایمان افشاری برای رسیدگی به اقدامات تروریستی حبیب فرج الله چعب برگزار شد که ۵ جلسه از آن در سال ۱۴۰۰ و ۳ جلسه در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

براساس کیفرخواست صادره، حبیب فرج الله چعب به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی گروهکی به نام حرکة النضال العربی لتحریرالاحواز و طراحی و اجرای عملیات تروریستی و تخریب اموال عمومی که از طریق عملیات‌های گوناگون آنها را انجام داده، متهم شد.

سرانجام دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود در پرونده و اقرار صریح متهم، بزهکاری وی را محرز و مسلم دانست و فرج الله چعب را به اعدام محکوم کرد.

لازم به ذکر است؛ در تمامی مراحل رسیدگی قضایی به اتهامات حبیب فرج الله چعب، یعنی از زمان صدور قرار بازداشت و انجام تحقیقات از متهم و رسیدگی در دادگاه و صدور حکم، «حق دادرسی عادلانه» در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و همچنین هنجار‌های بین‌المللی رعایت شد. در این چارچوب، اصولی همچون «حضور متهم در دادگاه و دفاع از خود، رسیدگی عادلانه و منصفانه، رعایت اصل برائت، استقلال قضات، حق دسترسی به وکیل، تفهیم اتهامات، دسترسی متهم و وکیل وی به ادله و مدارک موجود در پرونده و ...» مورد توجّه و رعایت ضابطین و مقامات قضایی بوده است.

پس از فرجام‌خواهی وکلای متهم، پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی‌های همه جانبه و دقیق حقوقی و قضایی قرار گرفت.

۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۱، دیوان عالی کشور پس از این بررسی‌ها در رای خود اعلام کرد: «رای دادگاه با توجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی محکوم علیه با بزه سردستگی گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد؛ علیهذا باستناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می‌‎شود.»

پایان داستان یک تروریست

و در نهایت در سپیده‌دم ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم اعدام حبیب فرج الله چعب به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره و سرکردگی گروه تروریستی به نام حرکة النضال و طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی متعدد در استان خوزستان اجرا و وی به دار مجازات آویخته شد.

منبع:میزان