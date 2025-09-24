سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران معتقد است دو کشتی گیر کشورمان باید جایزه طلا برایشان لحاظ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مراسم تجلیل از کشتی گیران گفت: من معتقدم در ۲ وزن ما که آقایان سهرابی و مهمدی نتوانستند به مدال طلا برسند باید جایزه طلا برایشان در نظر گرفته شود چرا که همگان دیدند که دانیال سهرابی با رفتار ناجوانمردانه حریف و ضعف در قوانین و داوری از رسیدن به طلا باز ماند و در مورد مهمدی نیز این اتفاق افتاد و این دو ورزشکار عزیز ۲۲ ساله هستند و راه روشنی را در پیش دارند و درخواست دارم برای این ۲ کشتی گیر طلایی محسوب شوند.

وی ادامه: قهرمانی در این دوره از رقابت‌ها حاصل توسعه زیر ساخت‌ها در کشتی بوده است و این راه ادامه خواهد داشت ما کار سختی پیش روی داریم و از همین شنبه تمرینات دوباره آغاز می‌شود در انتهای همین ماه رقابت‌های زیر ۲۳ سال جهان را در پیش داریم در ۲ اسل قبلی قهرمان شده‌ایم و برای تکرار این عنوان می‌رویم و پس از آن بازی‌های کشور‌های اسلامی که باز هم کشتی باید بار کاروان ایران را به دوش بکشد و احتمالا اگر مصدومیت‌ها اجازه بدهد در ۴ وزن با نفرات اصلی حضور خواهیم داشت و گرنه تغییراتی خواهیم داشت که روز شنبه در این مورد به جمع بندی می‌رسیم.