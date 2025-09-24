باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روزنامه تایمز گفت که ایران پس از حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا در سال جاری، هنوز ظرفیت توسعه برنامه هسته‌ای خود را دارد.

گروسی اظهار داشت که دولت ایران هنوز ابزار لازم برای ساخت سانتریفیوژ‌های مورد نیاز برای غنی‌سازی ذخایر اورانیوم خود را در اختیار دارد. او ادعا کرد: «آن‌ها این توانایی را دارند. شاید تعدادی از سانتریفیوژ‌ها از آسیب در امان مانده باشند. آنها مکان‌هایی دارند که این قطعات در آنجا تولید می‌شوند و تمام کار‌ها را در آنجا انجام می‌دهند. بنابراین، اگر بخواهند، فقط مسئله زمان مطرح است.»

گروسی افزود که بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران پس از آن از سر گرفته شد که تهران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پس از حملات ماه ژوئن که منجر به تخریب چندین نیروگاه از جمله تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم فردو شد، به حالت تعلیق درآورد.

گروسی ادعا کرد که غنی‌سازی ذخایر اورانیوم ایران تا ۹۰ درصد خلوص «زمان زیادی نخواهد برد.» او ادامه داد: «مسئله چند هفته است - نه ماه‌ها یا سال‌ها.» او در ادامه اظهارات خود مدعی شد که به همین دلیل است که برنامه هسته‌ای تهران پیش از حملات آمریکا تحت چنین بررسی دقیقی قرار گرفته است.

به گزارش روزنامه تایمز، دولت آمریکا تخمین می‌زند که در نتیجه این حملات، برنامه هسته‌ای ایران تا دو سال به تعویق افتاده است. با این حال، گروسی گفت که بدون بازرسی از تاسیسات این کشور، تشخیص میزان این تاخیر‌ها دشوار است. با وجود ادعاهای دولت آمریکا، پیش از این سازمان اطلاعات این کشور تخمین زده بود برنامه هسته‌ای ایران تنها چند ماه به عقب افتاده است.

منبع: آر تی