رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرده است که ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم را همچنان در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روزنامه تایمز گفت که ایران پس از حملات هوایی رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا در سال جاری، هنوز ظرفیت توسعه برنامه هسته‌ای خود را دارد.

گروسی اظهار داشت که دولت ایران هنوز ابزار لازم برای ساخت سانتریفیوژ‌های مورد نیاز برای غنی‌سازی ذخایر اورانیوم خود را در اختیار دارد. او ادعا کرد: «آن‌ها این توانایی را دارند. شاید تعدادی از سانتریفیوژ‌ها از آسیب در امان مانده باشند. آنها مکان‌هایی دارند که این قطعات در آنجا تولید می‌شوند و تمام کار‌ها را در آنجا انجام می‌دهند. بنابراین، اگر بخواهند، فقط مسئله زمان مطرح است.»

گروسی افزود که بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران پس از آن از سر گرفته شد که تهران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پس از حملات ماه ژوئن که منجر به تخریب چندین نیروگاه از جمله تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم فردو شد، به حالت تعلیق درآورد.

گروسی ادعا کرد که غنی‌سازی ذخایر اورانیوم ایران تا ۹۰ درصد خلوص «زمان زیادی نخواهد برد.» او ادامه داد: «مسئله چند هفته است - نه ماه‌ها یا سال‌ها.» او در ادامه اظهارات خود مدعی شد که به همین دلیل است که برنامه هسته‌ای تهران پیش از حملات آمریکا تحت چنین بررسی دقیقی قرار گرفته است.

به گزارش روزنامه تایمز، دولت آمریکا تخمین می‌زند که در نتیجه این حملات، برنامه هسته‌ای ایران تا دو سال به تعویق افتاده است. با این حال، گروسی گفت که بدون بازرسی از تاسیسات این کشور، تشخیص میزان این تاخیر‌ها دشوار است. با وجود ادعاهای دولت آمریکا، پیش از این سازمان اطلاعات این کشور تخمین زده بود برنامه هسته‌ای ایران تنها چند ماه به عقب افتاده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: رافائل گروسی ، برنامه هسته ای ایران
خبرهای مرتبط
کالاس: آماده دیپلماسی هسته ای با ایران هستیم
ادعای دروغین ترامپ: رویای هسته ای ایران را نابود کردیم!
گروسی: دیپلماسی هسته‌ای ایران در «مرحله دشواری» قرار دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۴۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مدیر جاسوس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به نفع سیاست های ریاکارانه وظالمانه آمریکا و اسرائیل اضافه شد.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
عکس های خصوصی ات رو دیدی؟؟ دیگه چه طور روت می شه حرف بزنی؟؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
گروسی صهیونی برو گم شو
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
از تو دیوانه تر نبود
رئیس آژانس انرژی اتمی بشه ؟؟؟؟

دیوانه جاسوس قاتل و .......
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ما باید سلاح هسته ای داشته باشیم ویا از روسیه بخواهیم درایران مستقر بکند بدون سلاح هسته ای با این دیوانه ها نمی شود مملکت را حفظ کرد
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۲۰:۱۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
این گروسی حرامزاده قاتل فرماندهان و دانشمندان هسته ای ووراکز هسته ای ایرانه تمام اماررابه موساد وسیافروخت ،مجلس انقلابی به هیچ وجه اجازه ورود ش به ایران راندهد
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
از کجا میدونی تو ک نیومدی بازرسی
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هوشنگ
۲۳:۱۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
متاسفانه تو کشور خائن و جاسوس زیاده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
دقت کردین دقیقا داره حرف های اون حرام زاده نتانیاهو رو تکرار می کنه
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
تا جون فوضولش درآد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وطن دوست
۱۹:۰۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
یکی به این اسکل بگه توانایی تو خون ایرانی‌هاست توانایی رو که نمیشه از بین برد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ای آشغال لجن باز داری آتیش بیار معرکه میشی.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
آتش بیار معرکه این است
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
کوفتش بشه اون گز و پسته ها که جلوش گزاشتین
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر گروسی دروغگو و مرگ بر وطن فروشان تجزیه طلب
۱
۲۹
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
من که دستم بهت نمیرسه که حقت را کف دستت بگذارم ولی خدا به تو دستش میرسد خدا به خون شهدای جنگ ۱۲ روزه قسمش میدم رسوا و نابود شوی
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
الهی آمین
الهی آمین
الهی آمین
۱۲
وعده ترامپ به سران عرب: اجازه الحاق کرانه باختری را نمی‌دهیم
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد
آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در جلال‌آباد با اولویت توسعه روابط اقتصادی
صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر میانمار
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
تیراندازی در دفتر اداره مهاجرت دالاس
حمله پهپادی یمن به رژیم اسرائیل؛ ۲۰ صهیونیست زخمی شدند
پادشاه اسپانیا در سازمان ملل: قتل عام غزه باید فوراً متوقف شود
تمام مهاجران افغانستانی باید اخراج شوند
ترامپ فردا قرارداد واگذاری تیک‌تاک را امضا می‌کند
آخرین اخبار
نتانیاهو خواستار خلع سلاح جنوب سوریه شد
ترامپ فردا قرارداد واگذاری تیک‌تاک را امضا می‌کند
اظهارات تکراری فرستاده کاخ سفید درباره پیشرفت مذاکرات غزه
مکرون: توافق هسته‌ای هنوز ممکن است
الجولانی در سازمان ملل خواستار لغو کامل تحریم‌های سوریه شد
چین با دعوت از وزیر دفاع طالبان به پکن، به هیاهوی بگرام پاسخ داد
آغاز به کار سرکنسول جدید ایران در جلال‌آباد با اولویت توسعه روابط اقتصادی
تمام مهاجران افغانستانی باید اخراج شوند
وعده ترامپ به سران عرب: اجازه الحاق کرانه باختری را نمی‌دهیم
ارسال نخستین محموله آزمایشی شمش فولاد از یزد به افغانستان
صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا با پیروزی بر میانمار
انتقال اداره اشتغال اتباع خارجی تهران به خیابان میرزای شیرازی
تأکید ایران بر حمایت بین‌المللی از داخل افغانستان به‌عنوان راهکار حل چالش‌های پناهندگان
دومین گروه از افغان‌های تأییدشده، پاکستان را به مقصد آلمان ترک کردند
ورود تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان به تهران + فیلم
تیراندازی در دفتر اداره مهاجرت دالاس
حمله پهپادی یمن به رژیم اسرائیل؛ ۲۰ صهیونیست زخمی شدند
پادشاه اسپانیا در سازمان ملل: قتل عام غزه باید فوراً متوقف شود
زلنسکی: اگر ملتی خواهان صلح است، باید روی سلاح‌های خود کار کند
سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حملات پهپادی به ناوگان صمود شد
سقوط پهپاد اسرائیلی در مقر یونیفل لبنان
رشد تجارت خارجی افغانستان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
۷۶ درصد آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ شایسته جایزه صلح نوبل نیست
یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم در مشهد برگزار شد + فیلم
مرتس وضعیت وخیم اقتصادی آلمان را تائید کرد
وزیر دفاع ایتالیا حمله به ناوگان صمود را محکوم کردند
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
کره جنوبی قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد
رئیس جمهور شیلی: نمی‌خواهم نتانیاهو با موشک بمیرد
۵۱ شهید از سپیده دم امروز در غزه