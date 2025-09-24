فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری ۲ قاچاقچی و کشف ۱۵۹ کیلو و ۲۵۰ گرم شیشه و هروئین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار عزیزاله ملکی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس از فعالیت قاچاقچیان در امر تهیه و توزیع محموله مواد مخدر مطلع شدند.

او افزود: موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی مشخص شد قاچاقچیان با دو دستگاه خودرو سواری قصد انتقال مقادیری مواد مخدر به سمت شهر شیراز را دارند.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: مأموران انتظامی به محور شیراز- پاسارگاد اعزام و دو دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷ را شناسایی و دستور ایست دادند که رانندگان بدون توجه اقدام به فرار کردند.

سردار ملکی تصریح کرد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز خودرو‌ها متوقف و در بازرسی از خودرو پژو ۲۰۶، ۱۴۵ کیلوگرم شیشه و ۱۰ کیلو و ۸۰۰ گرم هروئین کشف و ۲ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.

او با اشاره به شناسایی منازل مسکونی هر دو قاچاقچی در شهر شیراز، افزود: در بازرسی از این دو منزل نیز در مجموع مقدار یک کیلو و ۶۰۰ گرم شیشه، یک کیلو و ۸۵۰ گرم هروئین، ۱۲۰ گرم حشیش، دو قبضه اسلحه شکاری و یک قبضه اسلحه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس تأکید کرد: مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

اعتراف سارق به ۲۱ فقره سرقت در شیراز 

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری سارق درون خودرو و اعتراف وی به ۲۱ فقره سرقت خبر داد. 

سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در سطح شهرستان شیراز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او اظهار داشت: در این راستا مأموران پایگاه تجسس شیراز یک متهم را شناسایی و وی را در عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های فنی به ۲۱ فقره سرقت درون خودرو اعتراف کرد، گفت: کلیه صحنه‌های سرقت بازسازی و سارق جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ زراعتیان به شهروندان توصیه کرد: اتومبیل خود را به قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال، قفل فرمان، سوئیچ مخفی و سایر لوازم بازدارنده مجهز کنند تا سارقان نتوانند به نیت شوم خود برسند.

سارقان به عنف طلاجات دستگیر شدند 

با تلاش مأموران پلیس آگاهی شهرستان فیروزآباد، دو سارق به عنف که اقدام به سرقت طلاجات کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. 

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد اظهار داشت: در پی اعلام گزارش سرقت طلاجات یک شهروند توسط دو سرنشین خودرو در شهرستان قیروکارزین و متواری شدن سارقان به سمت شهرستان فیروزآباد، بلافاصله طرح مهار در سطح شهرستان اجرا شد.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی، خودرو سارقان را شناسایی و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، ضمن توقیف خودرو، هر دو متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو طلاجات مسروقه کشف شد، گفت: شهروندان اطمینان خاطر داشته باشند که پلیس به هنجار شکنان اجازه نخواهد داد که کوچکترین خدشه‌ای به امنیت و آرامش آنان وارد کنند.  

