مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان از برگزاری ۱۳۹ برنامه متنوع در هفته گردشگری در استان با شعار گردشگری و تحول پایدار خبر داد که اشتغال زایی ۱۷۲ را به همراه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمدهادی طهرانی‌مقدم در نشست خبری با اصحاب رسانه که ۲ مهرماه به مناسبت هفته گردشگری در محل موزه منطقه‌ای جنوب شرق برگزار شد با اعلام این خبر اظهار کرد: در این هفته ۱۳ پروژه گردشگری و زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی و با اعتباری بالغ بر ۵۶۸ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: یکی از رویداد‌های شاخص این هفته، افتتاح نخستین بازارچه دائمی صنایع‌دستی استان در مجموعه تاریخی گاراژ ملک زاهدان با حضور معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی است که در حاشیه این مراسم نیز جشنواره غذا و خوراک اقوام و ملل برگزار خواهد شد.

طهرانی‌مقدم همچنین به بهره‌برداری از بنا‌های تاریخی مرمت‌شده در استان اشاره کرد و گفت: پس از تعیین کاربری بنا‌های تاریخی و واگذاری به بخش خصوصی، طی یک سال اخیر دو بنای ارزشمند شامل عمارت شمس در زاهدان و بانک ایران و انگلیس در زابل مرمت و آماده بهره‌برداری شده که در این هفته افتتاح می‌شوند که به آمار تاسیسات گردشگری استان اضافه خواهد شد.

او ادامه داد: افتتاح فاز نخست مجتمع بزرگ گردشگری دشت عماد و متل اقیانوس چابهار، برگزاری جشنواره‌های متنوع، تور‌های طبیعت‌گردی و دریایی، تور‌های آشناسازی کودکان با تأسیسات گردشگری، رالی خانوادگی، تور خبری بازدید از جاذبه‌های گردشگری استان، بوت‌کمپ‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه گردشگری، بهره برداری شبکه‌های برق و روشنایی در سواحل از جمله برنامه‌های هفته گردشگری در سیستان و بلوچستان است.

منبع میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: میراث فرهنگی ، هفته گردشگری
