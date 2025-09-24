صدراعظم آلمان با تائید شرایط وخیم اقتصاد این کشور خواستار اصلاحات هرچه زودتر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، با بیان اینکه این کشور یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ مدرن خود را سپری می‌کند، خواستار اصلاحات گسترده شد.

مرتس در جریان بحث در مورد لایحه بودجه فدرال ۲۰۲۶ در بوندستاگ گفت: «ما باید به وضوح بپذیریم که به عنوان یک کشور، یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ مدرن خود را سپری می‌کنیم.»

او تأکید کرد که «نه تنها کشور ما، بلکه کل جامعه غرب شاید با جدی‌ترین آزمون تا به امروز رو‌به‌رو است.» صدراعظم آلمان همچنین معتقد است که این امر پیامد‌های مستقیمی برای اقتصاد آلمان دارد که به سمت بازار‌های جهانی گرایش دارد.

او افزود: «تنها در یک اقتصاد رشدمحور می‌توانیم منابع لازم برای تأمین مالی زیرساخت‌ها، نشان دادن همبستگی و تضمین امنیت اجتماعی بلندمدت را ایجاد کنیم.» در این زمینه، مرتس خواستار اصلاحات شد و گفت: «به همین دلیل است که باید اقدام کنیم، باید سریع و در اسرع وقت اقدام کنیم.»

در عین حال، مرتس انتقاد مخالفان مبنی بر اینکه دولتش قصد نابودی رفاه را دارد، رد کرد. صدراعظم آلمان تأکید کرد: «هدف اصلاحاتی که ما آغاز می‌کنیم، برچیدن دولت رفاه نیست، بلکه حفظ آن به شکلی است که واقعا به آن نیاز داریم.» وی افزود: «هرگونه رد این اصلاحات در واقع پایه‌های سیاست اجتماعی را تضعیف می‌کند.»

مرتس همچنین اتهامات، عمدتا از سوی حزب سبز و حزب چپ، مبنی بر اینکه دولت آلمان فاقد همدلی با شهروندان در شرایط دشوار است را رد کرد.

آلمان در سال‌های اخیر بحران اقتصادی طولانی‌مدتی را تجربه کرده است که در ابتدا با همه‌گیری کووید-۱۹ آغاز شد و با اختلال در تأمین گاز روسیه تشدید شد. اعضای شورای مشورتی توسعه اقتصادی دولت آلمان پیش از این پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی آلمان برای سال ۲۰۲۵ را کاهش داده بودند و کارشناسان نشان می‌دهند که آلمان می‌تواند برای سومین سال متوالی با خطر رکود اقتصادی رو‌به‌رو شود.

منبع: آر تی

