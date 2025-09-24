یک پهپاد متعلق به ارتش رژیم اسرائیل که مجهز به دوربین بود، در مقر یونیفل در جنوب لبنان سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یونیفل (نیروی موقت سازمان ملل در لبنان) می‌گوید که یک پهپاد متعلق به ارتش رژیم اسرائیل داخل مقر این نیرو‌ها در جنوب لبنان سقوط کرده است؛ اما کسی آسیب ندیده و دستگاه مذکور خنثی شده است. 

کندیس آردیل، سخنگوی یونیفل گفت: «مشخص شد که این پهپاد مسلح نبوده، اما مجهز به دوربین بوده است.» 

وی افزود که ارتش رژیم اسرائیل بعداً مالکیت این پهپاد را تایید کرده است. 

این مقام سازمان ملل در انتها گفت: «مانند همه پهپاد‌های [اسرائیل] و سایر پرواز‌ها بر فراز جنوب لبنان، این نقض قطعنامه ۱۷۰۱ [شورای امنیت سازمان ملل] و حاکمیت لبنان است.»

قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید، خواستار توقف کامل خصومت‌ها، عقبنشینی رژیم اسرائیل از جنوب لبنان و استقرار نیرو‌های دولتی لبنان و یونیفل در این منطقه شد. هرگونه درگیری هوایی و زمینی در این منطقه، نقض آشکار این قطعنامه تلقی می‌شود.

به طور جداگانه، خبرگزاری ملی لبنان ظهر امروز (چهارشنبه) گزارش داد که پهپاد‌های اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز بیروت، پایتخت لبنان و حومه جنوبی آن پرواز کرده‌اند. این حوادث پس از آن رخ می‌دهد که جوزف عون، رئیس جمهور لبنان روز گذشته خواستار توقف فوری حملات رژیم اسرائیل، خروج نیرو‌های اسرائیلی از خاک لبنان و آزادی زندانیان لبنانی شد.

منبع:  الجزیره

برچسب ها: نیروهای یونیفل ، جنوب لبنان ، پهپاد اسرائیلی
خبرهای مرتبط
یونیفل: حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان «نقض قطعنامه ۱۷۰۱» است
توطئه آمریکا برای محاصره پایتخت حزب‌الله با نیروی خارجی
تمدید حضور نیرو‌های صلح‌بان سازمان ملل در لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحقیقات آمریکا درباره دستکاری احتمالی پله برقی همزمان با سفر ترامپ به سازمان ملل
صلح یا توطئه؟ گام اول سوریه و اسرائیل برای پایان جنگ
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
پاسخ کرملین به ترامپ: روسیه ببر کاغذی نیست، خرس است!
سازمان ملل در گذرگاه سرنوشت: صلح یا سقوط؟ 
از بوکا تا نیویورک: رقص تروریسم بر تار‌های قدرت
ناوگان جهانی صمود: ۱۲ حمله پهپادی ۹ قایق را هدف قرار داد
الجولانی: اگر اسرائیل مذاکرات را به تاخیر بیندازد، خاورمیانه به هم می‌ریزد
«سینا» و رویارویی خاموش بین مصر و اسرائیل
جهان در برابر فلسطین: وعده‌های نو یا تکرار تاریخ؟
آخرین اخبار
سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حملات پهپادی به ناوگان صمود شد
سقوط پهپاد اسرائیلی در مقر یونیفل لبنان
رشد تجارت خارجی افغانستان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
۷۶ درصد آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ شایسته جایزه صلح نوبل نیست
یادبود شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم در مشهد برگزار شد + فیلم
مرتس وضعیت وخیم اقتصادی آلمان را تائید کرد
وزیر دفاع ایتالیا حمله به ناوگان صمود را محکوم کردند
ادعای گروسی درباره توانایی هسته‌ای ایران
کره جنوبی قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد
رئیس جمهور شیلی: نمی‌خواهم نتانیاهو با موشک بمیرد
۵۱ شهید از سپیده دم امروز در غزه
مدودف سخنان ترامپ درباره روسیه را به سخره گرفت
توسعه بندر تورغندی هرات با سرمایه‌گذاری ۷ میلیون دلاری
پاسخ کرملین به ترامپ: روسیه ببر کاغذی نیست، خرس است!
«سینا» و رویارویی خاموش بین مصر و اسرائیل
تعلیق صدور ویزای امارات برای شهروندان افغانستان
الجولانی: اگر اسرائیل مذاکرات را به تاخیر بیندازد، خاورمیانه به هم می‌ریزد
آغاز مرحله دوم طرح ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز در استان تهران
تأکید رهبران آسیای مرکزی بر حمایت از افغانستان در غیاب طالبان
استقبال طالبان از حمایت منطقه‌ای
ترامپ خواستار سرنگونی جنگنده‌های روسی توسط ناتو شد
کاخ سفید: فروش سلاح به اوکراین برای آمریکا سودآور است
صلح یا توطئه؟ گام اول سوریه و اسرائیل برای پایان جنگ
روسیه: وین محل مذاکرات درباره اوکراین نخواهد بود
افزایش قیمت نفت درپی کاهش ذخائر آمریکا
تحقیقات آمریکا درباره دستکاری احتمالی پله برقی همزمان با سفر ترامپ به سازمان ملل
ناوگان جهانی صمود: ۱۲ حمله پهپادی ۹ قایق را هدف قرار داد
از بوکا تا نیویورک: رقص تروریسم بر تار‌های قدرت
سازمان ملل در گذرگاه سرنوشت: صلح یا سقوط؟ 
جهان در برابر فلسطین: وعده‌های نو یا تکرار تاریخ؟