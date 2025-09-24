یک پهپاد متعلق به ارتش رژیم اسرائیل که مجهز به دوربین بود، در مقر یونیفل در جنوب لبنان سقوط کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یونیفل (نیروی موقت سازمان ملل در لبنان) می‌گوید که یک پهپاد متعلق به ارتش رژیم اسرائیل داخل مقر این نیرو‌ها در جنوب لبنان سقوط کرده است؛ اما کسی آسیب ندیده و دستگاه مذکور خنثی شده است.

کندیس آردیل، سخنگوی یونیفل گفت: «مشخص شد که این پهپاد مسلح نبوده، اما مجهز به دوربین بوده است.»

وی افزود که ارتش رژیم اسرائیل بعداً مالکیت این پهپاد را تایید کرده است.

این مقام سازمان ملل در انتها گفت: «مانند همه پهپاد‌های [اسرائیل] و سایر پرواز‌ها بر فراز جنوب لبنان، این نقض قطعنامه ۱۷۰۱ [شورای امنیت سازمان ملل] و حاکمیت لبنان است.»

قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید، خواستار توقف کامل خصومت‌ها، عقبنشینی رژیم اسرائیل از جنوب لبنان و استقرار نیرو‌های دولتی لبنان و یونیفل در این منطقه شد. هرگونه درگیری هوایی و زمینی در این منطقه، نقض آشکار این قطعنامه تلقی می‌شود.

به طور جداگانه، خبرگزاری ملی لبنان ظهر امروز (چهارشنبه) گزارش داد که پهپاد‌های اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز بیروت، پایتخت لبنان و حومه جنوبی آن پرواز کرده‌اند. این حوادث پس از آن رخ می‌دهد که جوزف عون، رئیس جمهور لبنان روز گذشته خواستار توقف فوری حملات رژیم اسرائیل، خروج نیرو‌های اسرائیلی از خاک لبنان و آزادی زندانیان لبنانی شد.

منبع: الجزیره