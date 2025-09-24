باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- حسین دهقان، مسئول بنیاد، در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از وزارت آموزش و پرورش در دور جدید فعالیت‌های بنیاد، اظهار داشت: تلاش ما ایجاد هم‌افزایی جدی با برنامه‌های دولت است تا با همکاری تمامی علاقه‌مندان و نهاد‌ها بتوانیم خدمات موثرتری ارائه دهیم. هدف ما رقابت با کسی نیست بلکه خدمت به کشور و تحقق پروژه‌های بزرگ در زمان کوتاه است.

وی درباره پروژه مقاوم‌سازی مدارس سنگی گفت: با اعلام رئیس جمهور، پای کار ایستادیم و حرکت را آغاز کردیم. در ۲۰ ماه گذشته توانستیم هزار کلاس درس بسازیم و آماده بهره‌برداری کنیم. اگر همه دست به دست هم بدهیم، تصور می‌کنم در دو سال آینده هیچ مدرسه‌ای در کشور بدون استاندارد‌های لازم باقی نخواهد ماند.

دهقان ادامه داد: آموزش و پرورش باید محور تجمیع انرژی‌ها و امکانات باشد و خیرین و مردم نیز به خوبی پای کار آمده‌اند. همچنین در حوزه هوشمندسازی و فضای مجازی، اقدامات قابل توجهی انجام شده و قصد داریم تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان را تحت پوشش شبکه‌های آموزشی قرار دهیم، هرچند با کمی تاخیر.

وی در پایان درباره زمان پایان پروژه مقاوم‌سازی مدارس گفت: برنامه‌ریزی‌ها به خوبی پیش می‌رود و امسال بخشی از شناسایی‌ها انجام شده است و امیدواریم این پروژه‌ها در سال جاری و سال آینده به پایان برسند.