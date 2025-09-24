\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0627\u0648\u06af\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0635\u064f\u0645\u0648\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0622\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u0648\u0646\u0627\u0646 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0628\u0646\u0627\u0628\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0644\u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647\u060c \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u062f \u0642\u0627\u06cc\u0642\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u06a9\u0634\u062a\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u0648\u0646\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0627\u0648\u06af\u0627\u0646 \u0645\u0644\u062d\u0642 \u0634\u0648\u0646\u062f \u0648 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0646\u0627\u0648\u06af\u0627\u0646 \u0635\u0645\u0648\u062f \u062f\u0631 \u06f6 \u0631\u0648\u0632 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u063a\u0632\u0647 \u0628\u0631\u0633\u062f.\n