باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یونان هم به ناوگان حصرشکن صُمود می‌پیوندد + فیلم

کشور‌های جهان یکی پس از دیگری به کمک غزه می‌آیند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناوگان جهانی صُمود امروز به آب‌های یونان نزدیک شده است. بنابر گزارش شبکه الجزیره، انتظار می‌رود قایق‌ها و کشتی‌های یونانی هم به این ناوگان ملحق شوند و پیش‌بینی می‌شود ناوگان صمود در ۶ روز آینده به غزه برسد.

مطالب مرتبط
یونان هم به ناوگان حصرشکن صُمود می‌پیوندد + فیلم
young journalists club

اراده کاروان صمود در شکستن محاصره غزه با وجود تمامی تهدید‌های رژیم اسرائیل + فیلم

یونان هم به ناوگان حصرشکن صُمود می‌پیوندد + فیلم
young journalists club

لحظه هدف قرار گرفتن یکی از قایق‌های ناوگان صمود + فیلم

یونان هم به ناوگان حصرشکن صُمود می‌پیوندد + فیلم
young journalists club

کودک فلسطینی با لوله برای خودش پای مصنوعی ساخت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لحظه هدف قرار گرفتن یکی از قایق‌های ناوگان صمود + فیلم
۱۶۸۲

لحظه هدف قرار گرفتن یکی از قایق‌های ناوگان صمود + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم
۱۱۸۰

شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
مرگبار شدن طوفان در تایوان + فیلم
۱۱۴۴

مرگبار شدن طوفان در تایوان + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروهی از فلسطینی‌ها + فیلم
۱۰۸۶

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروهی از فلسطینی‌ها + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
اشتباهاتی که برخی والدین برای فرزندانشان انجام می‌دهند + فیلم
۱۰۴۳

اشتباهاتی که برخی والدین برای فرزندانشان انجام می‌دهند + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.