شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات تردد معلمان به شهرهای اطراف تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معلمان همواره به عنوان ستون فقرات نظام آموزشی شناخته می‌شوند، اکنون با مشکلاتی روبه‌رو هستند که بر روحیه و انگیزه معلمان نیز به شدت اثر گذاشته است. یکی از این مشکلات فراهم کردن سرویس تردد معلمان است.

به گفته شهروندخبرنگار ما معلمانی که قصد تردد به شهر‌های اطراف تهران دارند؛ با مشکل سرویس در تردد مواجه شدند. با توجه به اینکه فصل پائیز و سرمای زمستان در پیش است؛ بارش باران و برف مشکلات آنها را دوچندان می‌کند.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام ببخشید تو این آیدی مزاحمتون شدم آموزش وپرورش شهرستان‌های استان تهران شهرری؛ حسن آباد و دیگر شهر‌ها به معلمان اعلام کردند که ما هیچ سرویسی برای جابجایی معلمان درنظر نداریم وانتخاب با شماست که خودتان با هزینه شخصی سرویس تهیه کنید. با این اندک حقوق یک معلم که ازتهران به دیگر شهر‌های استان تهران برود پرداخت این هزینه بسیار سخت است. لطفا بررسی کنید.