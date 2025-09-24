شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود امکانات رفاهی در بیمارستان بقیه الله شهرستان دیلم ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما کمبود امکانات رفاهی مانند ساختمان‌های نیمه کاره در محوطه بیمارستان و یا نداشتن آسفالت در بیمارستان بقیه الله شهرستان دیلم استان بوشهر موجب نارضایتی بیماران شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
بیمارستان بقیه الله شهرستان دیلم نیاز مبرم به اعتبارات عمرانی دارد و محوطه آن بدون آسفالت وبیشتر ساختمان‌های آن نیمه کاره است، اما پرسنلی خوش قلب خوش برخورد ومدیری توانمند وجوان دارد لطفا به وزارت بهداشت ودرمان برسانید این بیمارستان را ازاستان بوشهر یاری کنند،

 

 

برچسب ها: کمبود امکانات رفاهی ، بیمارستان ، سوژه خبری
