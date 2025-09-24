استقبال باشکوه از قهرمانان جهانی کشتی فارس در فرودگاه شیراز

غلامرضا فرخی و محمدمهدی کشتکار دو کشتی‌گیر افتخارآفرین استان فارس پس از درخشش در رقابت‌های جهانی، با ورود به فرودگاه شهید دستغیب شیراز، مورد استقبال پرشور مسئولان ورزش استان، خانواده‌ها و جمعی از مردم ورزش‌دوست قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامرضا فرخی و محمدمهدی کشتکار، دو ملی‌پوش کشتی فرنگی که در رقابت‌های جهانی موفق به کسب مدال طلا و برنز شدند، با ورود به شیراز، فضای فرودگاه را مملو از شور و افتخار کردند.

در این مراسم، مدیران ورزش استان، پیشکسوتان کشتی، مربیان، خانواده‌های ورزشکاران و جمعی از علاقه‌مندان با اهدای گل، تشویق‌های مکرر و ابراز احساسات، از این دو قهرمان تجلیل کردند و بازگشت آنان را نقطه عطفی در تاریخ ورزش فارس دانستند.

غلامرضا فرخی از شیراز، با کسب مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم، نخستین حضور جهانی خود را با قهرمانی به پایان رساند و نام خود را در جمع برترین‌های کشتی فرنگی جهان ثبت کرد. محمدمهدی کشتکار نیز اهل شهرستان داراب، در وزن ۶۳ کیلوگرم با کسب مدال برنز، افتخاری بزرگ برای کشتی فارس و ایران رقم زد.

