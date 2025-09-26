تیم‌های فوتبال استقلال تهران و شمس آذر امشب در هفته پنجم لیگ برتر به مصاف هم رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم های فوتبال استقلال تهران و شمس آذر در هفته پنجم لیگ برتر امشب و با قضاوت وحید کاظمی به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، ابوالفضل جلالی، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون

ترکیب شمس آذر: علیرضا جعفرپور، محمد نژاد مهدی، صائب محبی، امیر محمد محکم کار، هومن ربیع زاده، علیرضا دغاغله، میلاد سورگی، مهدی ممی زاده، فرزین معامله گری، مهرداد آقامحمدی، محمد جواد آزاده

بازی از ساعت ۱۸:۵۸ با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۱: مهاجم شمس آذر در موقعیت تک به تک با آدان قرار گرفت که دروازه بان استقلال توپ را راهی کرنر کرد.

استقلال صفر - شمس آذر صفر/ گزارش لحظه به لحظه
