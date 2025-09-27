در هفته گذشته بیش از ۲۴ هزار مأموریت اورژانس در استان تهران ثبت شد که نزدیک به ۵ هزار مورد آن حوادث ترافیکی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۲۹ شهریور الی ۴ مهرماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۴۵۴۶ در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۱۶۹ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۸۰۲ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

به گفته وی؛ در این مدت ۵۴۹۸۴ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۲۶۹ تماس مزاحم (معادل ۲.۳ درصد کل تماس‌ها) با این مرکز بوده است.

توکلی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۹۸۶ مورد حوادث ترافیکی (۲۰.۳ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۱۹۵۶۰ (۷۹.۷ درصد از کل مأموریت‌ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۸ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

منبع: اورژانس استان تهران

برچسب ها: اورژانس تهران ، اورژانس هوایی
