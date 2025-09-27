باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی روز شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند افزود: یکی از اهداف برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی، دسترسی به پیشرفت اقتصادی هشت درصد در بخشهای مختلف است که ۳۵ درصد از آن سهم بهرهوری است که با فناوری و هوشمندسازی در صنایع و معادن رقم خواهد خورد.
وی بیان کرد: خراسان جنوبی بهویژه در بخش معادن میتواند منجر به افزایش بهرهوری و تولید در کشور شود و در همین راستا برنامههایی برای هوشمندسازی این معادن داریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به تلاشهای جهادی و میدانی خانواده ارتباطات در جنگ ۱۲ روزه اخیر در کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگی و شرایط اضطراری که کشور با آن مواجه بود، همکاران ما در وزارت ارتباطات توانستند ارتباطات را پایدار نگه دارند تا مردم در سراسر کشور از احوال یکدیگر مطلع شوند و امنیت روانی در جامعه حفظ شود.
وی با اشاره به شرایط سخت جنگ تحمیلی و جابهجایی جمعیتهای وسیع از کلانشهرها به شهرهای مسافرپذیر، یادآور شد: در چنین شرایطی یکی از مسئولیتهای سنگین ما در وزارت ارتباطات حفظ پایداری ارتباطات بود. در شهرهایی که تعداد جمعیت بیشتری داشتند، زیرساختهای ارتباطی بیشتر توسعه پیدا کرده بود، اما به دلیل جابهجایی جمعیت و شرایط جنگی، برخی از مناطق نیازمند توسعه زیرساختهای جدید و فوری بودند.
هاشمی ادامه داد: در این مدت، پستهای داخلی بدون تأخیر تحویل مردم شد و مرسولههایی که به خارج از کشور ارسال شده بود نیز بهصورت ویژه پیگیری شد تا امنیت روانی مردم حفظ شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از همدلی و وفاق بیسابقه میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران در دوران دولت چهاردهم یاد کرد و افزود: در این مدت، وفاق و همکاری بسیار خوبی بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران شکل گرفت که این همکاری در شرایط بحرانی به شدت به ما کمک کرد تا بتوانیم ارتباطات را پایدار نگه داریم و این همدلی در واقع یکی از عوامل مهم در موفقیت اقدامات وزارت ارتباطات در این مدت بوده است.
وی گفت: یکی از دستاوردهای بسیار ارزشمند کشور در این دوره، پرتاب ماهواره ناهید ۲ به فضا بود که با موفقیت مراحل ارزیابی خود را پشت سر گذاشت و توانمندیهای علمی و فناوری کشور را به نمایش گذاشت.
هاشمی در ادامه به وضعیت زیرساختهای ارتباطی خراسان جنوبی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این استان پیشرفتهای بسیار خوبی در زمینه توسعه زیرساختهای ارتباطی حاصل شده است و در این سفر، ۶۱ پروژه ارتباطی با سرمایهگذاری بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که این اقدام در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم استان است.
وی اضافه کرد: هدف ما این است که تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان را با شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم تا مردم از خدمات دولت، آموزش و سلامت بهرهمند شوند و این پروژهها بهویژه در شرایط خاص خراسان جنوبی، که پهنهای وسیع دارد، بسیار حائز اهمیت است.
خراسان جنوبی در نهضت تولید محتوا پیشگام شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اهمیت تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و افزود: در وزارت ارتباطات، یکی از اولویتها، نهضت تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات است و این نهضت میتواند به تولید محتوای بومی و باکیفیت کمک کند و خراسان جنوبی ظرفیت بسیار خوبی برای تحقق این هدف دارد.
وی همچنین با اشاره به همسایگی استان خراسان جنوبی با کشور افغانستان و تعاملات منطقهای، تصریح کرد: خراسان جنوبی با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود، ظرفیت بالایی برای توسعه تولید محتوا و بهویژه در زمینه امنیت اطلاعات دارد و این امر میتواند خراسان جنوبی را به یک الگوی موفق برای سایر استانها تبدیل کند.
هاشمی با تأکید بر نقش کلیدی استاندار خراسان جنوبی در توسعه زیرساختها و امنیت استان گفت: تدابیر استاندار و حمایتهای وی از این پروژهها، موجب شده است که خراسان جنوبی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد که قابل تقدیر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز با حضور در گلزار شهید گمنام آرمیده در استانداری خراسان جنوبی با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.
منبع: ایرنا